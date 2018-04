Fenifut: Amistoso Nicaragua versus Argentina no está firmado

La federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) dijo hoy que no se ha firmado un acuerdo para un partido amistoso de futbol entre Nicaragua y la Argentina que dirige Jorge Sampaoli.

Ildefonso Agurcia, de Fenifut, pidió mesura sobre el tema, para que no se complique la negociación.

Agurcia explicó que entre hoy y mañana la Fenifut y la Asociación de Futbol Argentino (AFA) podrían firmar el acuerdo, pero no hay nada concreto por ahora.

El juego, según lo que se conoce de forma extraoficial, sería el 29 o o30 de mayo, en un estadio por definir y marcará la despedida de la selección de futbol de Argentina, previo al Mundial Rusia 2018.

Mirá nuestro facebook live sobre el anuncio:

Esta noticia ha generado especial interés en Nicaragua, que tiene un discreto futbol (puesto 116 en el ránking de la FIFA) y en su duelo contra Argentina tendría el partido más importante en toda su historia.

Por el otro lado, en Argentina el partido tiene una fuerte carga emocional, pues será la despedida de la selección antes del Mundial Rusia 2018.

Argentina no gana un mundial desde 1986, con Diego Armando Maradona al frente.

En el Mundial Brasil 2014, Argentina llegó a la final, pero perdió en tiempo extra ante Alemania, 1-0.

Todo sobre el duelo Argentina - Nicaragua

​Para Nicaragua, el partido de futbol contra la bicampeona Argentina será todo un sueño, pero ¿también será una pesadilla?

Prudencia

Durante una conferencia de prensa, Agurcia pidió hoy prudencia a los medios de comunicación en el manejo de la información sobre un eventual amistoso entre Nicaragua y Argentina, alegando que podrían perjudicar las negociaciones.

Hoy, Agurcia señaló que "confiando en Dios, el duelo entre Argentina y Nicaragua se celebrará, pero hasta que no lo hagamos oficial (Fenifut) no podemos andar divulgando que ya es un hecho. Todavía no se ha firmado nada, pero entre esta tarde y mañana llamaremos a otra conferencia para anunciar si habrá juego o si no hay acuerdo".

Mientras en Nicaragua sigue la incertidumbre sobre el amistoso, en Argentina varios medios de comunicación de prestigio dan por sentado que la albiceleste se despedirá de su afición el próximo 29 de mayo, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, enfrentando a la tropa que dirige Henry Duarte.