Argentina vs. Nicaragua, en horas claves

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) prolongaron la firma del contrato que haría oficial el encuentro amistoso entre la selección pinolera y la albiceleste, previsto para el 29 de mayo próximo. Sin embargo, en el trascurso de este jueves, podrían anunciar si el partido en cuestión se celebrará.

Este miércoles, durante una breve conferencia de prensa convocada por Fenifut con motivo de “firma de acuerdo del partido en Argentina”, según el comunicado emitido por esa institución, el secretario general de la misma, Ildefonso Agurcia, exhortó a la prensa nacional a tener mesura en el manejo de la información, para que no se complique la negociación.

“A día de hoy, las negociaciones han avanzado con gran éxito, no hemos cerrado el contrato debido a que muchos periodistas han dado muchas versiones, lo que ha trabado un poco las negociaciones. Mientras esto no esté firmado, no hay nada oficial, existen grandes posibilidades de que se firme el contrato, quizá a lo largo del día de hoy (ayer) o mañana (hoy) se dé la información final”, manifestó Agurcia.

“Ese partido es un hito en la historia del deporte de Nicaragua, no solo en el futbol. No es fácil conseguir fogueos con equipos de nivel, nosotros en el futbol apenas estamos dejando de ser la cenicienta, los muchachos se han ganado esto y estamos seguros con fe en Dios que se va a dar (el juego contra Argentina). Por favor, mesura en el trato del tema, esperen que Fenifut o la AFA notifiquen”, remarcó el directivo.

Como anticipó El Nuevo Diario este martes, el incumplimiento por parte de Fenifut de un acuerdo de confidencialidad que estableció AFA, podría haber retardado la firma del contrato. Cabe recordar que el propio Agurcia adelantó el pasado domingo a una radio emisora nacional que habían grandes posibilidades de que se concretara el amistoso entre Argentina y Nicaragua e incluso dio el 95% de probabilidad de que se concrete.

En Argentina no hay dudas

Mientras en Nicaragua sigue la incertidumbre de la realización del amistoso en cuestión, en Argentina varios medios de comunicación de prestigio dan por sentado que la albiceleste se despedirá de su afición el próximo 29 de mayo, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, enfrentando a la tropa que dirige Henry Duarte.

Alejandro Casar González, del diario La Nación, publicó este lunes un artículo brindando detalles de los últimos encuentros que sostendrá la tropa albiceleste que dirige Jorge Sampaoli, destacando el partido ante los pinoleros. “En el horizonte estará el encuentro despedida de la Argentina, que los dirigidos por Jorge Sampaoli jugarán frente a Nicaragua, el 29 de mayo”, destila el periodista argentino.

“La sede del último partido en territorio nacional todavía es incierta: si bien los futbolistas quedaron impresionados con el recibimiento y el aliento de los hinchas en La Bombonera, hay otros estadios que tienen mejor infraestructura para montar el show que la AFA quiere hacer en la previa del partido”, refiere el artículo de La Nación. Argentina, dos veces campeón del mundo y otras más subcampeón, la última en Brasil 2014, ocupa el puesto 4 del ranking de la FIFA, mientras que Nicaragua se encuentra en la posición 116.