“El Danto” disputará título Fercarbox

Antes de alejarse de los entarimados por un año en el 2016, producto de una lesión en su mano, José “El Danto” Pérez (18-2, 15 nocauts) era considerado un material de exportación con la proyección de poder disputar un título mundial en las 115 libras.

“El Danto” regresó al cuadrilátero en el 2017, lejos de su categoría, pero noqueando de forma fulgurante a Moisés Olivas y Óscar Amador, peleadores de 130 libras, más grandes y fuertes que José. Sin embargo, el 25 de noviembre, Pérez se topó con la cruda realidad, chocó ante Robin Zamora, mordió el polvo de la lona, sucumbiendo finalmente por decisión unánime con el cinturón Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

Tras esa derrota, se creyó que el muchacho buscaría regresar a su categoría, o al menos a las 118 libras. Ese era el plan inicial, que de forma gradual “El Danto” bajara de peso hasta lograr estabilizarse nuevamente, pero no ha sido así. José insiste en seguir peleando en una categoría sin futuro para él. En cuanto tenga un rival competitivo volverá a perder y es una lástima porque en verdad dispone de mucho talento, no obstante, en este peso no llegará a ninguna parte.

“El Danto” enfrentará a Marcio Sosa por el Título Fecarbox 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 14 de abril en El Crucero, donde Búfalo Boxing de Ruth Rodríguez y Rosendo Álvarez monta el evento. Pérez necesita un triunfo revitalizador tras la dura derrota en contra de Zamora, quien desnudó sus carencias y evidenció que para este peso necesita más fortaleza física.

Sosa es un peleador establecido en la categoría. Tiene 14 victorias (9 nocauts), 6 derrotas y 2 empates. Ha ganado sus últimos 4 combates, uno de ellos ante Zamora, verdugo de “El Danto” el año pasado. Marcio no es una lumbrera técnicamente, pero es un tipo que dispone de suficiente oxígeno para ejercer una presión asfixiante sobre sus rivales y el aguante necesario para soportar los golpes de sus rivales. Ojo, cuidado le amarga la vida al “El Danto”.