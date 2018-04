Griezmann desmiente informaciones de su fichaje por el Barça

El delantero francés del Atlético Madrid Antoine Griezmann desmintió su fichaje por el FC Barcelona para la próxima temporada afirmando que "no son buenas informaciones", este domingo en la cadena francesa TF1.

"Si le digo que según nuestras informaciones, usted va a firmar por el Barça...", le inquirió un periodista de emisión televisiva Téléfoot, y "Grizou" respondió: "No sé de dónde vienen estas informaciones, pero yo no lo sé, por lo tanto por el momento no hay nada. No son buenas informaciones".

TF1 mantiene sin embargo que "las negociaciones están bien avanzadas" entre el jugador y el Barça, que pagaría el monto de la cláusula de rescisión (100 millones de euros) del jugador de 27 años, que está en el Atlético desde 2014. La prensa catalana habla de ello desde hace varias semanas.

El líder del ataque de Didier Deschamps en los Bleus repitió, como a finales de marzo, que se decidirá "por un traspaso o no" antes del Mundial (14 de junio-15 de julio).

En la pasada pretemporada, estimó en "seis sobre diez" las probabilidades de fichar por Mánchester United, antes de dar marcha atrás y ampliar su contrato con el Atlético hasta 2022. Esas declaraciones perturbaron su inicio de temporada.