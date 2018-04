Henry Duarte planea triple marca personal contra Leo Messi

Henry Duarte, el técnico de la selección de futbol de Nicaragua, dice que planea una triple marca personal contra Leo Messi, en caso de que se confirme el partido contra Argentina, previo al Mundial Rusia 2018.

En declaraciones al sitio AS, Duarte indicó que Messi lo tiene "ocupado" sobre cómo lo van a marcar.

"Debemos agruparnos muy bien y la verdad es que no sé si le vamos a hacer marca personal, dos hombres o hasta tres marcándole. Messi es un rival que te deja mucha enseñanza, porque nunca antes lo hemos enfrentado y por eso hoy me tiene muy ocupado'', dijo Duarte a As.

El amistoso Argentina - Nicaragua no se ha firmado, indicó esta semana la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), que mantiene negociaciones con la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

El partido está previsto para el 29 o 30 de mayo, en La Bombonera, Vélez o Rosario.

En Nicaragua el partido ha sido del máximo interés y en los medios de comunicación el tema ha sido de todos los días, sin que hasta ahora haya una confirmación.

Para Duarte, las negociaciones entre Fenifut y AFA demuestran que el futbol nicaragüense ya no es tan "inocente" y recordó que en un amistoso, Nicaragua tuvo 2-0 a Bolivia, a domicilio, aunque al final terminó perdiendo.

''Creo que nuestra propuesta fue buena y le gustó a Argentina, porque Nicaragua ya no es una selección inocente, que todo el mundo goleaba. Estuvimos en Bolivia y los tuvimos 2-0, después el clima nos afectó, pero sí creo que podemos meter en problemas a Argentina, tal vez no para ganar, pero sí les va a costar, no tenemos miedo'', dijo Duarte a AS.

Esta semana, el secretario general de la Fenifut, Ildefonso Agurcia, pidió tiempo para las negociaciones con la AFA.

“Las negociaciones han avanzado con gran éxito, no hemos cerrado el contrato debido a que muchos periodistas han dado muchas versiones, lo que ha trabado un poco las negociaciones. Mientras esto no esté firmado, no hay nada oficial, existen grandes posibilidades de que se firme el contrato”, declaró Agurcia el pasado miércoles.

Pese a toda la emoción que el partido ha generado entre los aficionados de Nicaragua, la firma del amistoso contra Argentina todavía no se ha hecho oficial.