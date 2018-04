Récord de cero victorias y dos derrotas, efectividad de 9.45 y solo 6.2 episodios de labor en dos aperturas no son números que rimen con Juan Carlos Ramírez, al menos no con el que lució dominante en el Spring Training hasta antes de su última salida frente a los Dodgers y menos con el que la temporada anterior se convirtió en líder de la rotación de los Angelinos. Viéndole sucumbir en sus dos primeras salidas en la actual temporada regular, siendo castigado con tanta facilidad, era obvio que no se trataba del J.C. dominante que todos conocemos y que algo en su brazo derecho no estaba bien.

El pasado sábado, en su segunda apertura del año, Juan Carlos salió del juego tras permitir tres carreras y dar cinco bases por bolas en solo dos entradas. Luego se supo que abandonó el montículo sintiendo rigidez en el antebrazo derecho y ayer, tras ser revisado por los médicos, los Angelinos confirmaron que el nica sería enviado a la lista de lesionados por 10 días. La noticia genera cierto grado de preocupación por un factor claro: J.C. viene de cumplir un proceso de rehabilitación tras sufrir una irritación en el nervio cubital y haberse sometido a un tratamiento de células madre.

Antecedente poco alentador

En el mes de agosto del año pasado, exactamente el sábado 19, Juan Carlos venció a los Orioles de Baltimore y esa fue la última vez que se le vio en acción en el 2017, pues luego fue puesto en la lista de lesionados por 10 días y posteriormente se confirmó que se perdería el resto de la campaña al ser puesto en la lista de lesionados por 60 días como consecuencia de una irritación en el antebrazo derecho. Ojalá la historia no se repita y el nicaragüense vuelva pronto al montículo.