“Brasil, impresiona”

Dice Trezeguet. El delantero argentino-francés que se retiró en el 2015 a los 37 años, no ha parado en estos meses como embajador de la FIFA funcionando como una especie de vocero del Mundial. ¿Cuántas veces ha contestado las mismas preguntas? “No lo sé –me dice en Panamá- pero no me incomoda. Para eso estoy en esta tarea que enorgullece”.