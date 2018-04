Pedro Guevara: “Veo equilibrada la pelea con Román”

Pedro Guevara recibió el sábado pasado una llamada telefónica para escuchar una noticia que jamás pensó posible. Los dirigentes de Promociones del Pueblo le notificaron que pelearía con Román “Chocolatito” González el 5 de mayo en Las Vegas. ¿Aceptas?, le preguntaron. “Por supuesto que sí”, respondió el excampeón mundial 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin haber firmado todavía el contrato para la pelea, a Guevara le ganó la emoción y dio a conocer la noticia en su cuenta personal de Facebook, el domingo. El mexicano se tomó el derecho de anunciar su escogencia como rival de González, cosa que en teoría le correspondía a los promotores de Golovkin o el mismo equipo de Román González.

La oportunidad cayó como maná del cielo para Guevara, ilusionado desde hace tiempo de ser protagonista en una cartelera élite. Pero un acontecimiento de este tipo, requiere de un sacrificio, Pedro tendrá que pagar el precio de subir dos categorías, es decir dar el salto desde las 108 a las 115 libras.

¿Cómo te llegó la información de que pelearías con Román González?

No he hablado con ninguno de los manejadores de Román, fue la promotora Promociones del Pueblo la que me notificó todo con respuesta afirmativa. Solo falta firmar el contrato.

¿Por qué tomaste esta pelea si estás subiendo dos categorías?

Había estado peleando en 112 libras últimamente. La más reciente que hice fue en 108, pero ese peso me estaba costando demasiado. Siempre he estado entrenando con gente más pesada con pesos ligeros, incluso fui sparring de Carlos Cuadras, y pues nos veíamos equilibrados en el peso. Por eso me animé, esperaba una oportunidad de tener una pelea elite, las carteleras Superfly me motivaron a esto.

¿Cuántas posibilidades te ves de complicar al “Chocolatito”?

Chocolatito es un gran peleador, ahora viene con más hambre tras las derrotas con Sor Rungvisai, pero veo equilibrada la pelea con Román, me he preparado para este tipo de retos en toda mi carrera.

¿Quién está tomando más riesgos, Román por enfrentarse a un excampeón tras dos derrotas consecutivas o Guevara?

No tengo nada que perder y sí mucho que ganar, estoy contento por la oportunidad.

¿Cómo pelearle al Chocolatito para optar a una victoria?

Eso lo verá el 5 de mayo, trabajaremos para encarar a Román González, queremos dar una buena pelea, no tengo en mente pelear con él para dejarme caer. Tenía rato de estar entrenando antes de que me llegara esta noticia, me siento agradecido con Dios, sus tiempos son perfectos.

¿Vas a salir de México para terminar tus entrenamientos?

Sí, posiblemente iré a Estados Unidos, mis promotores están programando eso.

¿Esta pelea con Román es la más grande de tu carrera por encima de la que te coronaste?

Sí, es la más importante, estoy siendo considerado para enfrentar al que fuese el número uno libra por libra, es un honor que se hayan fijado en mí. Buscaré cómo vencer a Román, tengo la mentalidad de hace una gran pelea.