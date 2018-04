José “Danto” Pérez es un noqueador y Marcio “Toro” Soza solamente ha sucumbido en una ocasión por la vía del cloroformo, durante su debut en el profesionalismo hace cuatro años. Así se presentarán ambos púgiles al combate que sostendrán el próximo 14 de abril en El Crucero, con el título vacante Fecarbox 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en disputa.

En “Danto”, que presenta récord de 18 victorias (15 nocauts) y 2 reveses, se muestra como el púgil de pegada temible, capaz de anestesiar a un oponente con un solo golpe. Pero Soza, con balance más discreto (14-6-2- 9KO) no se amilana y asegura que tiene el antídoto para evitar convertirse en otra víctima de Pérez. “Yo sé cómo pelearle y salir airoso”, declaró el apodado “Toro”.

Soza ha ganado confianza después de haberse impuesto en agosto del año pasado por decisión mayoritaria ante Robin Zamora, mismo que tres meses después venció al “Danto” por decisión unánime. “Sé que una pelea no se parece a otra, pero Zamora ya demostró que Pérez se enfoca mucho en noquear y eso no lo es todo. Yo voy a fajarme y no me va a noquear”, aseveró Soza.

Cuestionado sobre su prioridad de resolver sus compromisos por la vía del cloroformo, el “Danto” negó que ese sea su enfoque, en cambio, considera que dispone de mayores recursos para imponerse y que los expondrá durante el combate ante Soza. “En realidad quienes me conocen saben que tengo una fuerte pegada y mi récord lo demuestra, pero no soy solo un pegador”.

“El nocaut sale, según las circunstancias del pleito, pero también soy un boxeador que sabe correr toda la ruta y ganar. Soza es un buen oponente, que se mueve mucho y pasa golpes, así que tengo trazado un plan de pelea y voy a tratar de aplicarlo al pie de la letra para ser el vencedor”, remarcó Pérez, creyente de que se adjudicará el título Fecarbox.

Espina clavada

Antes de protagonizar el combate estelar de la velada que organizará la promotora Búfalo Boxing, correspondiente a la Serie de Boxeo Noche de Campeones 2018, Soza y Pérez manifestaron su deseo de enfrentar a Zamora (11-4-0-5 KO), el primero aduciendo que desea convencer a la fanaticada que su triunfo en agosto del 2017 fue legítimo, después de que muchos cuestionaran la decisión de los jueces.

El “Danto” desea sacarse la espina del revés que sufrió ante Zamora por decisión unánime, pleito en el que estaba en juego el título vacante Fedelatin peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En vista que Pérez y Soza desean pelear nuevamente contra Zamora, consideran que el ganador del pleito que sostendrán el próximo sábado podría obtener esa oportunidad, aunque no depende de ellos.

“Soy honesto, sigo queriendo la revancha contra Zamora y espero que pueda ofrecerme la oportunidad. Antes espero superar a Soza. No importa si después Zamora no quiere exponer el título, yo lo que deseo es enfrentarlo, por honor”, reveló el “Danto”, cuyo pleito está pactado a diez rounds.

Otras peleas

La velada, prevista para que inicie a las 7:00 p.m., ofrecerá siete combates. La función arrancará con el pleito entre el debutante Brandon Parson y Francisco Mejía (0-9-1), en 110 libras a 4 rounds. Enseguida chocarán José Orozco (2-0-0) y Ramón Urbina (3-14-2), en 144 libras y 4 vueltas. Moisés Mojica (5-2-2) peleará ante Yordan Rodríguez, en 120 libras y 6 asaltos.

Marcos “Bombardero” Mojica (15-2-2-11 KO), que no pelea desde octubre del 2016, retornará a los encordados para enfrentar a Elvis Ramírez (7-16-0-2 KO), al que ya venció en cuatro ocasiones, todas por la vía del nocaut, la reyerta está pactada en 140 libras, a seis rounds. Edwin “León Palacios (12-5-1) chocará ante José Varela (25-7-0), en 172 libras. En la pelea semiestelar de la velada, Nelson Luna (7-11-3) se medirá ante Alcides Casco (13-8-10), en 109 libras a seis episodios.