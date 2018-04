La AFA busca rival, ¿descartó a Nicaragua?

Solo la negativa de la Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) de aceptar la invitación de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), para disputar un partido amistoso el próximo 29 de mayo, en la despedida de la albiceleste ante su afición en el mítico estadio La Bombonera, antes de partir hacia Europa de cara a su cita mundialista en Rusia, pudo evitar que la selección de Nicaragua quedara totalmente descartada como rival del equipo que dirige Jorge Sampaoli.

Lo que queda claro es que al día de hoy las probabilidades de que se concrete el amistoso entre la albiceleste y la azul y blanco han mermado considerablemente, una vez que la AFA decidió tocar puertas en la federación de futbol del vecino país del sur, el jueves pasado, un día después de que la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) convocara a una rueda de prensa para firmar el acuerdo, que finalmente no se realizó. “Pese a la invitación generada por la Asociación de Futbol Argentino (AFA) el jueves de la semana anterior, para sostener un partido amistoso el 29 de mayo del 2018, el mismo no será posible realizarlo”, indica un comunicado de la Fedefutbol. La Federación costarricense agradeció a la de Argentina que haya tomado en cuenta a Costa Rica, pero indicó que tras un análisis con el cuerpo técnico se concluyó que ya hay una planificación de cara al Mundial y ese compromiso la rompería.

Agurcia ventiló el tema

Aunque Fenifut no aclaró los motivos para prolongar la firma del contrato, pese a que la semana pasada se encontraban en el país el argentino Giuseppe Rubulotta y el panameño Rosendo Lorenzo, con ese objetivo, es posible que la AFA decidiera reconsiderar la posibilidad de que su selección enfrentara a la de Nicaragua, una vez que el secretario general de Fenifut, Ildefonso Agurcia, ofreciera declaraciones a una radio nacional dando detalles de la negociación, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad. A pesar que el propio Agurcia se presentó ante los medios de comunicación durante una malograda conferencia, pidiendo “mesura” en el manejo de la información, sus declaraciones tres días antes, dieron puerta a que la prensa nacional e internacional abordara el tema con énfasis. Incluso, en Argentina dan por hecho que su selección, liderada por el astro del Barcelona, Lionel Messi, se despedirá de su afición ante la tropa que dirige Henry Duarte.

“Hasta ahora, las negociaciones han avanzado con gran éxito, no hemos cerrado el contrato debido a que muchos periodistas han dado muchas versiones, lo que ha trabado un poco las negociaciones. Mientras esto no esté firmado, no hay nada oficial, existen grandes posibilidades de que se firme el contrato, quizá a lo largo del día de hoy o mañana se dé la información final”, manifestó Agurcia hace seis días. Después de que la AFA invitara a la Fedefutbol a realizar un amistoso entre sus selecciones el próximo 29 de mayo, la incertidumbre de que las negociaciones con Fenifut no avancen son mayores, considerando que la asociación argentina podría incluso buscar otras alternativas.