Contrario a lo que se esperaba, Cristofer González está viviendo unos días muy tranquilos en Yokohama, Japón, antes de su combate titular contra Daigo Higa en la madrugada de este domingo. Al nica le han garantizado todas las condiciones, buen hotel, alimentación, y un gimnasio que tiene todas las condiciones para entrenarse y bajar las últimas libras para aterrizar a las 112 libras.

“Me he sentido bien tranquilo, aquí se mantiene muy frío a 8 grados, me he mantenido en 113 libras y comiendo bien. Estoy bien con el peso, comiendo una gelatina que trae las frutas por dentro, ensaladas con camarón o atún, hasta carnes he comido, tomo jugos, estoy sorprendido de comer bien y me he mantenido. Nos han atendido muy bien, no puedo quejarme, nos dan acceso a todo, al gimnasio, no tenemos trabas, todos son personas amistosas”, dijo Cristofer sobre su estadía en Japón.

Por el cambio radical de horario (15 horas de diferencia), Cristofer tiende a levantarse excesivamente temprano, en las primeras horas del día. “Me levanto entre las 3:00 y 4:00 a.m. Paso despierto un tiempo y luego me duermo otro ratito. Después me levanto tipo 9:00 a.m., depende el clima como esté para salir a correr porque hace mucho frío. Corremos media hora en un parque cerca del hotel, hacemos sombra, y luego regreso, me chequeo el peso, desayuno, y todos nos vamos a descansar. Esperamos hasta las 4:30 p.m. para entrenar”, relata.

“Estamos entrenando hora y media, hacemos calentamientos, sombras, cuerda, mascota, golpeamos suavecito el saco, un poco de pera loca, trabajamos abdominales y estiramiento. Regreso al hotel, me compran un batido de piña, me tomo eso después de entrenar, como un poco de ensalada de lechuga con atún y luego descanso. Estoy durmiéndome entre las 7:00 y 8:00 p.m. lo más tarde”, agrega.

Hasta el momento, Cristofer no ha visto ni la sombra de su rival, pero el encuentro se dará este jueves en la última conferencia de prensa antes del pesaje y el combate. “Estoy ansioso por ver a Higa, quiero saber cómo está físicamente, si está fuerte o no, ese punto de vista lo da Roger, uno de mis entrenadores, es mi pronosticador, lo que dice siempre es cierto”, afirma.