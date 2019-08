Gran cierre del ajedrez

El Maestro Internacional Carlos Dávila, el Maestro Fide Martín Guevara, William Bravo y Jorge Luis Picado encabezan la delegación nicaragüense que tendrá acción en el IV Torneo Internacional de Ajedrez “Arnoldo Tenorio In Memoriam” Granada - Nicaragua 2007, que desde hoy hasta el sábado 29 se efectuará en la ciudad de Granada.



Desde las ocho de la mañana en el Convento San Francisco, de Granada, se realizará este evento internacional que cuenta con la participación de más de 130 ajedrecistas que disputarán los premios de las categorías Abierta, Sub 14 y Sub 10, en que está dividido.



Se cuenta con la participación de 61 ajedrecistas costarricenses, entre los que destacan el Maestro Internacional (MI) Leonardo Valdez, actual campeón centroamericano, así como los MI Bernal González y Francisco Hernández. El Salvador competirá con 15 ajedrecistas, entre ellos los Maestros Fide Ricardo Chávez y Leonin Arias, ganadores de las dos primeras ediciones de este Torneo, uno de los más reputados del istmo.



Honduras, Guatemala y Panamá se presentan con cinco ajedrecistas cada uno, en tanto 40 ajedrecistas pinoleros estarán trenzados en grandes duelos en busca de las máximas conquistas.



Hasta el momento, Carlos Dávila es el nica de mejor posición en este Torneo, al ocupar los segundos lugares en las dos primeras ediciones, en tanto Martín Guevara fue tercero en el torneo de 2006, en desempate con el tico Leonardo Valdez. El ganador de ese evento fue el hondureño MF José Guillén.



Habrá premios para los primeros lugares. En la categoría Abierta, el primer lugar tendrá premio de 500 dólares, más trofeo, el segundo será premiado con 300 dólares y trofeo, y el tercero con 200 dólares. En la Sub 14 y Sub 10, los premios serán de trofeos y diplomas, siendo estas categorías en las que nuestros jóvenes talentos pueden destacar frente a adversarios de Costa Rica y Guatemala.



Eneo Sánchez, el ingeniero Pablo Moraga y el profesor José Manuel Vega serán los árbitros del evento. El Director del torneo es el arquitecto Horacio Navas.



La inscripción tiene un costo de 10 dólares, que incluye almuerzo todos los días, para los niños el costo es de cinco dólares. Cualquier información adicional puede obtenerse llamando a los teléfonos 88-53888, con el ingeniero Luis Cuadra, o al 552-5670, con el arquitecto Horacio Navas.



El día 29 de diciembre, la Federación Departamental de Ajedrez de Granada inaugurará un nuevo local, en que tendrá su Academia de Ajedrez “Arnoldo Tenorio”.