Singwancha, ¿resistirá?

Para EL NUEVO DIARIO



A juzgar por su récord, 30 victorias, 18 nocauts, dos derrotas y dos empates, el tailandés Prawet Singwancha no debe ser menospreciado.



Aún considerando que sus dos derrotas han sido por nocaut ante campeones del mundo, debemos calificarlo como un rival de peligro, sin embargo, al sumergirnos en el análisis sobre su récord podemos tener otra idea, quizás engañosa, pero suficiente para colocarlo al alcance de “Quiebra Jícara” Alfaro. El factor clave es su resistencia. ¿Qué tan consistente es?

Sus dos primeras peleas profesionales fueron ante dos debutantes, pero cuando tenía seis pleitos encima ya cargaba con dos derrotas, porque lo lanzaron a los leones ante los campeones mundiales el coreano In Jin Chi y el japonés Hiroyuki Sakamoto. No pierde una pelea desde septiembre del 99 y lo más cerca que ha estado de una es un empate ante el boricua José Miguel Cotto.



En el 97 lo pusieron a pelear contra In Jin Chin, quien se coronó campeón mundial pluma en 2006 y noqueó a Singwancha en cuatro asaltos, demasiada pieza para un peleador que más tarde se enfrentó Erick Morales.



En el 99 se midió a Hiroyuki Sakamoto, quien disputó cuatro veces el título del mundo ante Steve Johnston, Gilberto Serrano, César Bazan y Takanori Hatakeyama, también tuvo una pelea con el argentino Juan “El Látigo” Coggi. A Singwancha lo noqueó al minuto 31 segundos de la primera vuelta.



Muchos creen que si empató en Salinas, Puerto Rico, en mayo pasado ante José Miguel Cotto es porque le robaron. Ese día, dos jueces, entre ellos el boricua Samuel Conde, votaron 114-114 y el único que la vio de verdad fue Tom Miller, quien votó 117-111 a favor del tailandés.



Revisemos algunos de los boxeadores derrotados por Singwancha: Teofilo Tunacao, un filipino de 33 derrotas, tenía 37 años y perdía 13 de sus últimas 15 peleas; Nicky Ahmad, fue noqueado por Singwancha en 2005; Xia Yu Ping, un chino con apenas once peleas, también fue noqueado; Doddie Boy Agrabio, un filipino con 14 peleas y cinco derrotas, se sostuvo por seis asaltos; Suphachai Mahasapcondo, un tailandés con una victoria y dos derrotas, otra víctima; agreguen a Armier Rahjan, un iraní con cuatro derrotas en cuatro peleas.



Sigamos con la lista de vencidos: Nonoy González, un filipino de 20 derrotas en 44 combates que disputó los títulos de Australasia de la FIB, el PABA de la AMB, el Asia Pacífico de la OMB y el título asiático del Consejo; Rafael Montilla, un indonesio que vive en Filipinas y que actualmente tiene un récord de 20 derrotas en 56 peleas; y Soleh Sundava, un indonesio de siete derrotas y dos empates en 24 peleas, a quien le ganó la corona de la PABA.



Ya veremos si la resistencia de Singwancha responde frente a la agresividad de Alfaro.