Williams no juega

El manager del Bóer, Lourdes Gourriel, anuncia variantes en la alineación después de haber asegurado prácticamente el pase a la final. Decimos esto porque el equipo Indio sólo necesita una victoria sobre Chinandega para garantizar su pasaporte.



Claro, Gourriel también busca cómo quedar en primer lugar para jugar cuatro partidos en Managua, lo que tiene una mayúscula importancia. En lo referente a variantes, es posible que veamos con un poco de acción a los novatos Winston Dávila y Álvaro Hannon.



No es cierto que Clyde Williams esté sancionado internamente, sino que tiene un problema en la espalda baja, y ayer el médico dictaminó que aún el artillero necesita descanso, por lo tanto, no verá acción en la serie venidera contra el Chinandega.



Como es natural, Gourriel no va a precipitarlo y prefiere tenerlo en plenitud para hacerlo regresar al line-up de la tribu. Williams no ha conseguido la explosividad del año pasado, pero su utilidad para la causa india es indiscutida.



Mientras tanto, Raúl Marval empezó a correr y tiene ocho días cumplidos de los 15 de descanso que le recetó el médico. Eso significa que el eficiente infielder y oportuno bateador estará listo para la serie contra los Leones el cuatro de enero.



Otro que se recupera sin problemas es Julio Sánchez, quien recibió una línea en la boca durante la práctica de bateo del miércoles en Masaya. No perdió dientes y decidió no practicarse puntos, a pesar de una herida que tenía en lo interno.