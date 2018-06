“Chocorroncito” descarta el retiro

A solamente cinco días de enfrentar al boricua Ángel “Tito” Acosta (17-1, 17 nocauts), Carlos “Chocorroncito” Buitrago (30-3-1, 17 nocauts) se encuentra en estado de relajación y confianza absoluta. No hay nervios ni ansiedad, y es que para Buitrago disputar título mundial se ha convertido en algo rutinario en su carrera. A sus 26 años, ya acumula cuatro oportunidades de campeonato, sin embargo, esos números también son fríos, reflejan que no pudo coronarse, perdió tres veces, dos ante el tailandés CP Freshmart y una contra el japonés Hiroto Kyoguchi, empatando contra el filipino Merlito Sabillo.

Buitrago tendrá este sábado su quinta oportunidad titular ante Acosta, monarca 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Esta pelea representará para Carlos su ascenso oficial a la categoría, la cual no es nueva para él, pues ya hizo en el pasado combates hasta en 112 libras. En el tapete de los pronósticos, “Chocorroncito” volverá a subir al ring como “no favorito”. Tiene todo en contra, sus antecedentes son negativos, pelea en Puerto Rico, tierra del campeón, y además enfrentará a un boricua con manos de martillo, a quien le basta un golpe de poder para terminar la pelea.

¿Cómo te sentís a cinco días de tu pelea con Ángel “Tito” Acosta?

Me siento bien en comparación a mi última pelea en Japón contra Hiroto Kyoguchi, porque esta vez he bajado de peso paulatinamente, al suave, sin aguantar hambre. Lo que me separa de la categoría son solo 2 libras. En 108 me va a favorecer mucho, es una categoría en la que me sentiré fuerte porque el peso lo marcaré sin problemas.

¿Cómo te has imaginado la pelea contra Acosta?

Según el récord de Acosta, es un tipo que tiene dos piedras en las manos, pero la fuerza se contrarresta con inteligencia, tengo la suficiente condición física y mental para poder contrarrestarlo de esa manera. No es que me voy a correr, porque me gusta fajarme si tengo la oportunidad, mi plan es claro, golpear primero y tratar de que no me conecte.

Acosta te va a salir a buscar desde el primer asalto, supongo que eso lo tenés claro….

El boricua tiene la presión por ser el campeón, por estar en casa y por haber ganado todos sus combates por nocaut. Él va a tratar de intimidarme desde el primer asalto, pero tengo demasiada experiencia y confío en que puedo regresar a Nicaragua como campeón del mundo.

¿Estás más confiado ahora, para este combate de título, que el anterior ante Kyoguchi?

Puedo decir que sí, soy un peleador acostumbrado a pelear en territorio del rival, no me ha ido bien en algunas peleas de título mundial, sé que en un territorio neutral hubiese sacado un resultado positivo. Me da confianza la preparación que hice, fue responsable.

¿Hay un peleador que hayás enfrentado anteriormente, parecido a “Tito” Acosta?

Julián Yedras. Podría decir que Yedras era un tipo más fuerte y supe ganarle con inteligencia. En una pelea siempre tiene que ir el jab y esa arma la tengo perfeccionada.

¿Qué va a pasar si ganás y te coronás, y que pasaría si el resultado fuera adverso?

Si gano me mantendría en esta categoría y hago unas defensas para luego subir y buscar un título en 112 libras. ¿Retirarme del boxeo si pierdo? Es algo muy prematuro, porque soy un boxeador joven, tengo un buen récord ,y por mi edad, puedo ganar mucho dinero todavía.

¿Cómo te imaginás terminar la noche del 16 de junio?

Celebrando con todo mi equipo y con el cinturón de campeón mundial. Antes de mi pelea de título anterior, estaba por nacer mi hijo Josué Abraham, ahora ya lo he jugado 5 meses, eso me insta a poner más de mi parte y, al momento del combate, tengo que hacer el trabajo, quiero que mi hijo sepa que su padre hizo historia.