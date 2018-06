Pilatti: “No sería sorpresa si triunfa Buitrago”

Por un asunto de estilos, el combate entre Carlos “Chocorroncito” Buitrago y el boricua Ángel “Tito” Acosta, campeón 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pinta bien para este sábado en el coliseo José Miguel Archelot en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico. Todos los pronósticos están en contra del nica, quien figura como la víctima para caer por nocaut ante un peleador con manos de martillo: sus 17 triunfos son por nocaut.

Sin embargo, a pesar del pesimismo que pueda haber en Nicaragua respecto a Buitrago, quien ha naufragado en cuatro ocasiones buscando el sueño de convertirse en campeón mundial, para el uruguayo Bernardo Pilatti, analista de boxeo en ESPN, no sería una sorpresa que el “Chocorroncito” derrote a Acosta el sábado. La valoración de Pilatti puede que quiebre toda lógica, no obstante, sus argumentos sustentan la teoría previa de lo que podría suceder en este combate trascendental en la carrera del muchacho pinolero.

Pilatti coincide en que Acosta es favorito y tiene el deber de ganar, incluso por nocaut, sin embargo, el hecho de no haber superado la primer prueba de exigencia que tuvo ante Kosei Tanaka, perdiendo por decisión unánime en Japón, le pone un signo de interrogación al nivel real del boricua. “Buitrago representa el rival de mayor prestigio para Acosta”, explica el columnista. “Ángel debe ratificar que realmente es bueno”, agrega.

¿Cuál es su valoración del combate entre Carlos Buitrago y Ángel Acosta?

Es un combate atractivo, Acosta enfrentará a un Buitrago que le dará batalla, un boxeador que está subiendo de peso con todas las interrogantes que esto implica, no sabemos si esto le ayudará, si su pegada será más fuerte, si tendrá más velocidad, etc. En lo previo, Acosta es favorito para ganar por nocaut, está peleando en casa, emocionalmente se encuentra bien, tiene el apoyo de su gente, tiene todo para triunfar.

La única referencia que tiene Buitrago sobre cómo hacer ver mal a “Tito” Acosta, es precisamente la derrota contra el nipón Kosei Tanaka ¿Tiene la capacidad Buitrago de complicar al boricua?

Cuando Acosta peleó en Japón yo escribí en contra de eso, nos sorprendió que no perdiera por nocaut. Ese día se le desnudaron muchos defectos, demostró que su invicto era ante rivales de poco nivel, pero al margen de eso, el único factor incuestionable es su pegada. Ahora, él noqueó a rivales que no tenían la experiencia de Buitrago, un hombre acostumbrado a asimilar golpeo, en términos de experiencia el nica tiene más años de ring que Acosta.

Leí que Buitrago está trabajando para pelear a la distancia, me parece bien que por allí vaya la estrategia. En la medida que Buitrago no se deje enredar por el boxeo ansioso de Acosta, él puede aprovechar y puede colocar buenas manos al contragolpe. Ahora, Buitrago tiene que tratar de buscar el nocaut aunque esté peleando a la distancia, porque en una pelea cerrada no va a ganar en Puerto Rico.

Cuando un boxeador ha disputado título mundial en cuatro ocasiones con resultados adversos ¿tiene la misma confianza y el hambre ser campeón?

Buitrago ha perdido pero no ha sido lastimado. No es un bulto, es un buen peleador, que no haya ganado eso no le quita méritos de haberse enfrentado a peleadores de gran nivel. Su record lo respalda, es el hombre con más prestigio que haya enfrentado Acosta. Debe seguirlo intentando, no es correcto intentarlo cuando te lastiman mucho, por ejemplo yo estaría en contra que el “Chocolatito” haga dos intentos más porque hemos visto que le lastiman mucho en 115 libras.

¿Sería una sorpresa si Buitrago gana en Puerto Rico?

Sería una sorpresa porque es Puerto Rico, pero no sería sorpresa que gane Buitrago porque es Acosta, a quien le queda mucho por demostrar. Para mí es un boxeador que lo apresuraron, no se ha probado contra Grandes Ligas, al primero que enfrentó, Acosta perdió. No hay que asustarse si pierde, si uno ve los nombre del nivel de esos hombres que noqueó allí a uno se le bajan las expectativas. Acosta tiene que ratificar que es bueno.