Ya hablan de la Final

La ventaja de 3.5 juegos de las Fieras del San Fernando sobre el Chinandega, aún sigue siendo considerable y por ello el Bóer observa a la tropa de Omar Cisneros como sus oponentes para la gran Final de esta IV Edición de la LNBP.



“Matemáticamente aún no hay nada definido, pero el Bóer debe de centrarse en el equipo que lo tiene más próximo y ése es el San Fernando”, dijo el coach general del club, Julio Sánchez.



A lo largo de la temporada, San Fernando fue el equipo que más batalla le dio al Bóer. Incluso, hubo una serie de tres juegos en la que Masaya por poco se impone por barrida… En medio de una “sarta” de problemas a lo interno, las Fieras batallaron contra esas adversidades y están próximos a clasificarse hacia la final.



Sin caer en el triunfalismo, todos los del equipo del Bóer opinan con mucho optimismo de la Final… El artillero Travis Ezi, luego de imponer en nuestra pelota marca de bases robadas y triples, dijo públicamente que ahora el team iría tras el campeonato, y así lucen todos los jugadores del conjunto capitalino.



“Éste es un conjunto de mucha armonía, y si me tocara decir cuál ha sido la clave del éxito, no dudaría en manifestar que se trata de actitud de cada uno de los muchachos, incluso hasta los que están en la banca”, dijo Sánchez.



Pero las Fieras son una amenaza. Juan Figueroa, el gran lanzador de la tribu es testigo de eso… “A lo largo de la campaña, ellos fueron quienes más me dieron palo. No se trata de que los otros no son buenos con el madero, pero el asunto con San Fernando es que ellos batean del primero al último en la alineación”, dijo el derecho.



Sánchez, elemento valioso en el cuerpo de coaches, opinó que ya el team capitalino traza una estrategia para una potencial final contra el San Fernando. Sin dar muchos detalles, cree que para la gran Serie, ya tendrán la fórmula de cómo vencer a Diego Sandino, el más valioso elemento existente en el equipo de Cisneros.



“En la final será diferente”, dijo el coach. “A lo largo de la campaña, él nos ha ganado siempre que nos encuentra. Presenta tres victorias sin derrotas, pero ya verán como en la Final le vamos a dar duro”.



Julio no se atrevió a dar pronósticos. Tampoco lució atrevido en sus aseveraciones, pero si hay que destacar que nadie mejor que él, puede brindar una radiografía de lo que nos pudiera deparar una final entre estos dos clubes.



“Será muy difícil. Sabemos que el Bóer no puede perder porque lo hemos tenido todo a lo largo de la campaña, pero ellos son muy difícil. Será una final muy pareja e ideal para que el público se deleite al máximo”, manifestó Sánchez.