Si de algo está seguro Ricardo Rizzo, manejador de Carlos “Chocorroncito” Buitrago, es que su representado llegará en buenas condiciones para su compromiso contra Ángel “Tito” Acosta, campeón mundial 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Será el quinto chance titular de Buitrago, quien tiene la obligación de salir a triunfar por nocaut este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico.

Rizzo, considerado en múltiples ocasiones como el mejor concertador de boxeo en el mundo por los distintos organismos, ha sido el artífice de que el nica, con apenas 26 años, haya peleado cuatro veces por campeonato hasta antes del sábado, perdiendo en tres ocasiones y empatando una vez ante Merlito Sabillo, en Filipinas.

Pero las buenas gestiones de Rizzo podrían terminarse si Carlos no hace un combate memorable. “La última vez que peleó por campeonato ni se vio, casi lo noquean en el primer asalto, Kyoguchi lo golpeó demasiado”, dijo el concertador, quien no descarta una sexta oportunidad si pierde de forma cerrada, pero a la misma vez advierte que “si lo veo mal, le sugeriré que se retire.

Confío en los jueces de la OMB, Paco Valcárcel cuida la reputación del organismo, más si el combate es en Puerto Rico. Creo que los jueces trabajarán de la manera correcta. Si él pelea bien y da un gran combate y perdemos por lo mínimo, le consigo otra de título”.

“En el peso ha estado muy bien, la vez pasada vino a Miami en 138 libras previo a su pelea de título mundial en Japón. Sinceramente no sé cómo entrenó en Nicaragua, le dije que entrenara con Rosendo Álvarez, pero decidió trabajar con Luis Escorche. Sinceramente, lo veo mil veces mejor que para su pelea de Japón”, agregó.

Clave escuchar

Rizzo habló sobre la importancia de que Carlos escuche y ejecute lo que le ordenen sus entrenadores en la esquina. “Carlos tiene que hacer caso si quiere ganar. El muchacho Acosta pega, pero no me dejo llevar por el récord, no hay alguien de nombre. Si Carlos ejecuta sus combinaciones tiene la oportunidad de tumbar al boricua. Eso sí, si a Carlos lo golpean fuerte, como en su última pelea, abogaré porque la frenen”, finalizó.

Buitrago se convertirá el sábado en el primer peleador nicaragüense en disputar campeonato mundial cinco veces sin haber sido campeón anteriormente. Antes de dicho compromiso, “Chocorroncito” compartía ese dato interesante con el leonés Julio “Yambito” Gamboa, ya retirado en el boxeo, y quien durante su carrera disputó campeonato cuatro veces.