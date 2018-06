“Tito” Acosta sentencia al “Chocorroncito” Buitrago: “Ante mí vas a perder por cuarta vez”

El campeón se hizo respetar en casa. Ángel “Tito” Acosta subió al estrado del Coliseo José Miguel Agrelot, tomó el micrófono, diciéndole a Carlos “Chocorroncito” Buitrago que la noche de este sábado, sumará la cuarta derrota de su carrera por título mundial.

“Aquí en Puerto Rico no vas a ganar, no te preocupes mucho por los jueces, no será necesaria, Buitrago te voy a derrotar”, dijo el boxeador boricua.

Buitrago y Acosta comparecieron este miércoles ante los medios de comunicación en la última conferencia promocional de cara al choque que sostendrán este sábado en San Juan, Puerto Rico.

El boricua realizará la primera defensa de su título 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que el nica buscará convertirse en monarca por primera vez, tras haber desperdiciado cuatro oportunidades, presentando un balance de tres derrotas y un empate en peleas de campeonato.

El nica, quien está siendo acompañado por su padre Mauricio Buitrago y su hermano Julio Buitrago, fue el primero en tomar la palabra durante la conferencia.

Buitrago fue respetuoso, excesivamente reservado, pero tuvo un minuto para recordar la crisis social que vive el país. “Le prometí a Nicaragua que ganaría este título para que celebremos todos, nuestra patria necesita un tiempo de alegría y gozo”, señaló el retador pinolero.

“Hice una preparación muy responsable en Nicaragua a pesar de la crisis, no dejé de entrenar. Es cierto que he fallado en cuatro ocasiones, pero en algunas de ellas merecía triunfar, principalmente contra los peleadores asiáticos (CP Freshmart y Merlito Sabillo). Me siento agradecido con Dios, con Miguel Coto Promociones y mi manejador Ricardo Rizzo, gracias a ellos tengo esta oportunidad de ser campeón mundial”, agregó Buitrago.

La pelea será transmitida por el canal Space en Nicaragua. Los organizadores del evento anunciaron que la transmisión arrancará a las 7:00 p.m., hora de Nicaragua. Buitrago posiblemente pelee a las 9:00.