Con tres meses de preparación, enfocado fundamentalmente en acrecentar su capacidad física, eso incluye mayor masa muscular, asimilación de castigo, y aumento de poder en los puños, Ángel “Tito” Acosta, el flamante campeón 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), afrontará el compromiso de defender su corona por primera contra el nicaragüense Carlos “Chocorroncito” Buitrago, este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Acosta, un peleador de buena altura (1.63 centímetros, igual que Félix Alvarado) para las 108 libras, con una pegada respetada (17-1, 17 nocauts) para la categoría, es favorito para imponerse a Buitrago por nocaut. En Puerto Rico, el sentimiento que hay es ese, quieren ver a su peleador imponerse rápidamente, no obstante, ese tipo de exigencias a veces puede ser negativa, la presión lleva a la desesperación, y la desesperación termina en desconcentración.

Si bien es cierto Buitrago no es favorito por sus antecedentes inmediatos, sería un error olvidar que en la comparativa de rivales, el nica ha enfrentado y derrotar a tipos con más nombre, mejores técnicamente, excampeones mundiales como el mexicano Mario “El Dragoncito” Rodríguez, y que también ha conseguido resultados importantes de visitante. “Chocorroncito” tiene solamente tres descalabros, dos de estos fueron caídas clarísimas, pero en uno sucumbió de forma cerrada contra CP Freshmart en Tailandia.

De eso es consciente Acosta que ha tratado de imponer respeto en su casa, pero no es atrevido cuando le preguntan constantemente sobre la obligación de ganar por nocaut. “Trabajé duro en el campamento para la primera defensa, de esto depende el futuro de mi familia. Físicamente estoy mejor que antes. También es un gran reto por estar en Puerto Rico, esto no me presiona, es una gran motivación pelear en casa, mantener el cinturón ante mi gente”, dijo el boricua manos de martillo.

Acosta ha tomado dos videos como referencia para enfrentar a Buitrago. Y la interpretación es sencilla, vio al mejor “Chocorroncito” contra Julián Yedras en México y al peor ante Hiroto Kyoguchi cuando el nica perdió por nocaut en Japón en diciembre pasado. En base a eso, “Tito” trabajó en la estrategia, no se necesitar ser un erudito para entender que Acosta centrará su golpeo a la zona hepática.

“Veo poco las peleas de mis rivales, respecto a Buitrago solo vi dos combates, el útimo ante Hiroto Kyoguchi, el japonés fue muy superior, y el triunfo que tuvo ante un mexicano (Julián Yedras). Buitrago es un buen peleador, arriba soporta castigo, pero abajo no aguanta mucho, es débil. Los nicas son buenos, por ejemplo Román “Chocolatito” González, el muchacho Cristofer González, y Félix Alvarado, a quien he estudiado porque puede ser un futuro rival”, asegura.

El campeón mundial no saldrá como caballo desbocado a terminar con Buitrago en los primeros dos asaltos. “Siempre trabajo con calma, el nocaut sale solo, no voy a desesperarme por nocaut, si veo que es más débil que yo, lo voy trabajando. He mejorado mucho técnicamente, ahora boxeo un poco más, paso muchos golpes. Sé que será una gran pelea porque Buitrago no viene a tirarse, sé que tiene hambre, pero está en mi casa y será difícil que él se lleve el triunfo. El sábado sumará su quinta oportunidad perdida en peleas de título mundial. En Puerto Rico no va a ganar”, finalizó.