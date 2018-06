Con su triunfal debut en Grandes Ligas el pasado viernes, Jonathan Loáisiga no solo se convirtió en el décimo sexto nicaragüense que asciende al máximo nivel del beisbol y el primero que lo hace con la franela de los Yanquis de Nueva York, sino que el joven pistolero, acostumbrado a superar las expectativas que alrededor de él se han trazado, forjó una presentación monticular tan destacada que lo convirtió en el segundo nicaragüense con el mejor debut en Las Mayores, superado únicamente por Dennis Martínez, considerado hasta ahora el mejor beisbolista producido en Nicaragua. En este contexto les presentamos en detalle cómo fue el debut de cada uno de los 16 nicas en la MLB.

Dennis frenó a los Tigres y ganó

Fue un 14 de septiembre de 1976 cuando Dennis Martínez debutó como relevista con los Orioles de Baltimore frente a los Tigres de Detroit, equipo que había hecho trizas los brazos de Ross Gremsley y Dave Pagán produciéndoles siete carreras en los primeros 2.2 episodios del juego. Sin embargo, apareció el granadino y rápidamente apagó el fuego de los felinos, reduciéndolos a cuatro imparables sin carreras en 5.2 entradas, recorrido en el que solo otorgó una base por bolas y ponchó a cinco rivales. Los Orioles se impusieron al final 9-7 y el triunfo se lo acreditó Dennis, el primer nica en la MLB.

Antonio Chévez sufrió ante los Mellizos

Chévez apareció como relevista en el juego que sus Orioles de Baltimore perdieron con pizarra de 8-3 ante los Mellizos de Minnesota el 31 de mayo de 1977 y no pudo evitar el sufrimiento en su debut. Subió al montículo en el cierre del sexto en sustitución de Rudy May y en dos episodios permitió tres imparables y dos carreras, una de ellas fue limpia. No dio bases por bolas y ponchó a dos mientras dejaba su efectividad inicial en 4.50.

Williams fue sacudido

Albert Williams debutó en Las Mayores el 7 de mayo de 1980, vistiendo el uniforme de los Gemelos de Minnesota y como abridor no pudo sostenerse por mucho tiempo en el montículo. Tras pintar en blanco los primeros capítulos, el nica cedió ante la ofensiva de los Orioles, quienes le hicieron dos carreras en el tercero y dos más en el cuarto antes de explotarlo. En total, el nica trabajó tres innings completos en los que admitió siete imparables (2 dobles) y cuatro carreras limpias, no otorgó pasaportes y propinó dos ponches. Terry Crowley le conectó cuadrangular. Salió dejando el juego perdido 4-1, pero su equipo lo libró de la derrota empatando 6-6 en el octavo, mismo episodio en el que los Orioles establecieron el marcador definitivo de 8-6.

Green se fue en blanco

David Green, quien en su momento fue considerado como un pelotero talentoso y llamado a ser una figura importante en la MLB, debutó con los Cardenales de San Luis el 4 de septiembre de 1981, cuando tenía 20 años. Apareció como emergente en el duelo que su equipo les ganó 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles y en dos turnos le fue imposible conectar de imparable. En el séptimo episodio falló en roletazo dentro del cuadro y en el noveno en un elevado de foul.

Porfirio resolvió

El domingo 9 de mayo de 1982 los Padres de San Diego derrotaron por blanqueada de 6-0 a los Fillis de Filadelfia, cuyo tercer y último lanzador de ese encuentro fue el nicaragüense Porfirio Altamirano. El pinolero cumplió retirando en fila a Tim Lollar, Alan Wiggins y Juan Bonilla, este último por la vía del ponche.

Benard falló en su único turno

Las Grandes Ligas dieron la bienvenida a Marvin Benard el 5 de septiembre de 1995, en el duelo que los Gigantes de San Francisco derrotaron 9-6 a los Expos de Montreal. El nica tuvo su primer turno como ligamayorista en la parte baja del octavo episodio y lo hizo como sustituto de Scott Service. Ante los envíos de Greg Harris, Benard falló en un roletazo a la primera base.

Padilla flaqueó y perdió

Vicente Padilla, de meteórico paso por las Ligas Menores, tuvo un debut para el olvido con los Diamondbacks de Arizona y ante los Rojos de Cincinnati el 29 de junio de 1999. El chinandegano entró en el noveno episodio con la oportunidad de apuntarse juego salvado, pues su equipo ganaba 4-2. Sin embargo, se desplomó y los Rojos le dieron vuelta al marcador 5-4 aprovechando su vulnerabilidad. Padilla permitió cuatro hits (2 dobles) y tres carreras sin haber podido sacar un solo out.

Oswaldo fue descifrado

El 5 de septiembre del 2000 se produjo el debut de Oswaldo Mairena con los Cachorros de Chicago. Ese día el equipo del nica perdió 10-3 ante los Rockies de Colorado y él no escapó al desborde ofensivo de sus rivales. Mairena entró en el séptimo inning en sustitución de Ricky Gutiérrez y en su único episodio de labor soportó tres carreras limpias como resultado de un ataque que incluyó dos bases por bolas y tres imparables, entre ellos, un jonrón de Todd Walker.

Hansack perdió como abridor

Devern Hansack cargó con la derrota de 5-3 que los Azulejos de Toronto les propinaron a los Medias Rojas de Boston el 23 de septiembre del 2006. Tras pintar en blanco los primeros tres episodios, el nica fue sacudido con dos cuadrangulares en el cuarto y en el sexto salió explotado dejando a dos corredores en base, de los cuales uno anotó. En total lanzó 5.0 innings de 6 hits, tres carreras limpias, dos ponches y ninguna base por bolas.

Cabrera bateó de 2-1

Everth Cabrera debutó en Grandes Ligas el 8 de abril del 2009 en el partido que sus Padres de San Diego perdieron 5-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Como titular en las paradas cortas, el nandaimeño falló en roletazo a la segunda base en su primer turno, recibió base por bolas en el segundo y conectó un doblete en el tercero. Tras batear de 2-1 y anotar una carrera en su debut dejó su promedio en 500 puntos.

Wilton fue estremecido

El de Wilton López debe ser uno de los debuts más tristes de los nicas en Grandes Ligas, pues el derecho tirador leonés lanzó como relevista cuatro episodios de ocho imparables y seis carreras limpias en el duelo que sus Astros de Houston perdieron 14-7 ante los Diamondbacks de Arizona. El nica propinó tres ponches, otorgó dos bases por bolas y le conectaron tres cuadrangulares. Su efectividad quedó en 13.50.

Erasmo, una carrera en tres innings

Erasmo Ramírez estaba próximo a cumplir 22 años cuando debutó con los Marineros de Seattle el 9 de abril del 2012 ante los Vigilantes de Texas. El rivense entró en el cuarto episodio en sustitución de Héctor Noesi, a quien los Rangers le habían fabricado siete carreras en tres entradas. Erasmo trabajó tres innings en los que admitió dos imparables, una carrera que fue producto del jonrón conectado por Josh Hamilton, dio un pasaporte y ponchó a tres bateadores.

J. C. ponchó a tres bateadores

El 23 de junio del 2013, Juan Carlos Ramírez impresionó a todos con su debut en Grandes Ligas vistiendo el uniforme de los Filis de Filadelfia, pues como relevista ponchó a los tres bateadores que enfrentó en el octavo episodio del juego que su equipo perdió 8-0 ante los Mets de Nueva York. El nica realizó 13 lanzamientos, de los cuales 10 fueron strikes.

Cheslor se fue de 4-1

Cheslor Cuthbert, el décimo cuarto nica en Grandes Ligas, debutó el 7 de julio del 2015 en el desafío que sus Reales de Kansas City les ganaron 9-5 a los Rays de Tampa Bay. Esa tarde el nica fue titular en la tercera base y conectó un imparable en cuatro turnos al bate. No empujó carreras y se ponchó una vez. Su imparable fue un sencillo al jardín central ante el pícher Matt Moore, quien lo había ponchado en su primer turno como ligamayorista.

Blandino falló en tres turnos

En su primer partido como jugador de Grandes Ligas, Alex Blandino, pelotero estadounidense de padre nica, fue titular en la tercera base en la derrota de sus Rojos de Cincinnati 6-1 ante los Filis de Filadelfia. Blandino se fue en blanco en tres turnos y se ponchó en par de ocasiones en lo que fue un debut para el olvido.

Jonathan lució brillante y ganó

Jonathan Loáisiga lanzó cinco episodios de tres hits y cero carreras en su primera apertura en el mejor beisbol del mundo con los Yanquis de Nueva York en una presentación que debe considerarse el segundo mejor debut para un nica en la MLB. Loáisiga otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a seis adversarios para convertirse en la figura del triunfo de los Bombarderos del Bronx 5-0 sobre los Rays de Tampa Bay.