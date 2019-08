Arsenal cedió

AFP / Londres



Manchester United, que goleó 4 a 0 en su visita al Sunderland, fue el gran triunfador del tradicional ‘Boxing Day’, del que salió líder gracias al empate (0-0) del Arsenal en Portsmouth, dentro de la 19ª jornada de la Premier League de fútbol.



Arsenal, hasta ahora dominador del campeonato, no pasó de la igualada sin goles en el terreno de un correoso Portsmouth, uno de los conjuntos revelación del campeonato, con lo que cede la primera posición de la tabla, quedando con 44 puntos, a uno del nuevo líder, el Manchester United.



Los de Old Trafford, acostumbrados a la presión en los Boxing Day, no fallaron en Sunderland. La amplia victoria (4-0) gracias a los goles de Wayne Rooney, Louis Saha (en dos ocasiones) y Cristiano Ronaldo permite al equipo armarse de moral y disfrutar de un momento dulce.



En Portsmouth, ya conociendo el resultado de sus principales rivales, Arsenal saltó al campo con la intención de salvar su liderato, pero los londinenses se encontraron con una sólida resistencia que les impidió llevar las riendas del partido en la primera mitad.



Tras la reanudación, los ‘Gunners’ se vinieron arriba e incluso en la recta final William Gallas, primero y Tomas Rosicky, después (90), estuvieron a punto de lograr el ansiado gol.



Otro club que también acusó el ‘síndrome de las fiestas’ fue el Chelsea. En 2006, los Blues dejaron escapar al Manchester United hacia el título con tres empates durante las celebraciones navideñas. Este miércoles, de nuevo cayeron en la trampa del Boxing Day, cediendo un empate en casa ante el Aston Villa (4-4).



Los jugadores de Avram Grant siguen en tercera posición, ahora a siete puntos del Manchester United y manteniéndose a seis del Arsenal.



Por el contrario, el Liverpool arrancó una importante victoria ante el colista Derby, con un tanto providencial de su capitán Steven Gerrard (2-1) al final del choque (minuto 90). El español Fernando Torres había abierto el marcador en el minuto 12, confirmando su excelente olfato goleador.



Los hombres de Rafael Benítez siguen todavía lejos de los líderes (9 puntos), pero mientras no pierdan terreno, pueden continuar creyendo en sus opciones, sabiendo, además, que han disputado un partido menos que sus principales rivales.