¿Lanzará Francisco?

Para EL NUEVO DIARIO



Con un poco de desesperación, las Fieras del San Fernando esperan el permiso de MLB para el lanzador dominicano Frank Francisco. La primera noticia que recibieron era que la autorización de la oficina del comisionado se daría antes del viernes, es decir, que hoy puede estar listo para enfrentarse a las serie de tres partidos con los leones, sin embargo, uno de los directivos fernandinos adelantó que de la propia oficina le indicaron que el permiso estaría hasta el próximo 2 de enero, cuando enfrenten al Bóer. El agente de Vicente Padilla, César Batista, estaba ayudando para que el relevista estuviese habilitado antes de este fin de semana.



HURTS SIGUE.-¿Por qué no apareció jugando Jimmy Hurst el partido del miércoles? Omar Cisneros dijo con sinceridad que no estaba en “condiciones” de ponerlo. El manager seguirá monitoreando su estado para saber si lo puede colocar en la alineación hoy. El norteamericano, que es sublider en jonrones no se cuidó un solo día en la etapa de descanso y su actitud parece estar lista para seguir en las fiestas de fin de año. En otras palabras, ha pasado celebrando que las Fieras están cerca de ir a la Final de la Liga.



UN GOLPE.-Omar Cisneros se siente decepcionado con la disposición de Rogervin Bernadina durante su estadía de dos semanas en el equipo. “Se fue y dijo que no podía jugar así. Tiene razón, en una parte, porque tiene que cuidarse para los campos de entrenamiento, pero debió aprovechar para ponerse en forma”, comentó el manager, quien también explicó que a Aníbal Vega se le ordenó tocar pelota, pero que si veía cerca al cuadro que hiciera swing grande. “Sé que quería dar el batazo, pero hay momentos en que no se puede dejar que el pelotero tome la decisión”… La rotación de las Fieras el fin de semana es Diego Sandino el viernes, Willie Lebrón el sábado, en Masaya, y Armando Hernández el domingo. Carlos Morla regresa el miércoles contra el Bóer.



HANSACK A BOSTON. Agitado iniciará el año 2008 para el tirador derecho Devern Hansack, quien después de República Dominicana tiene que reportarse a Boston para formar parte de un programa de desarrollo de talentos que la organización tendrá en Boston College del 7 al 18 de enero. Los jugadores convocados son Justin Masterson, Michael Bowden, Devern Hansack, Clay Buchholz, Hunter Jones, Jed Lowrie, Aaron Bates, Bubba Bell, Dustin Richardson, Dusty Brown y Jonathan Van Every. Se espera una convincente actuación de Hansack en el entrenamiento primaveral para poder quedarse en el roster de 25 de los ganadores de la Serie Mundial de 2007.