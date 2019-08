Cambios a la vista

Mientras el Diriangén no termina de digerir el revés ante Real Estelí en la final del Torneo de Apertura, otros clubes como Walter Ferreti no han escatimado tiempo y dinero para tratar de armar un plantel competitivo que le permita avanzar más allá de las semifinales.



El Ferreti ha confirmado la contratación, y ya está en los entrenamientos del caribeño Ariacny Alvarado, un delantero que también jugaba de enlace en Bluefields, tienen al volante de contención Germán Mejía, ex jugador del América, y han sumado a sus filas a Milton Zeledón, un ex jugador del Jalapa.



También es un secreto a voces que tienen interés en los jugadores del Diriangén, Silvio Avilés, Denis Espinoza y el atacante César Salandia, pero será difícil que lleguen a un arreglo con ellos, porque los tres tienen contrato con los blanquinegros hasta julio del 2008.



Tanto Avilés, como Espinoza y Salandia no quieren continuar con el club porque están cansados de la crisis que han vivido con Diriangén y pretenden encontrar una mejor situación económica probablemente con el Walter Ferreti.



Pero ahora los directivos no quieren soltarlos sin que antes halla un arreglo económico con el equipo que los quiera, a pesar de que los jugadores alegan que se incumplió su contrato desde que no le pagaron octubre, precisamente el último mes que estuvo la directiva anterior y los nuevos dirigentes que asumieron no respondieron por las deudas de ese mes.



El dilema podría provocar un conflicto mayor en el Diriangén, pues no son los únicos que han expresado su intención de marcharse del conjunto diriambino.



Otro equipo que podría aparecer con nuevas caras es el Real Estelí. Los actuales campeones aún no han confirmado los contratos de los extranjeros Elmer Mejía, Juan Pablo Chacón y Aníbal Martínez. El único seguro es el argentino Hugo Silva.



De no llegar a un arreglo con Mejía, Chacón y Martínez, los estelianos ya tienen contactos con el club Motagua de Honduras para conseguir un defensa central y un volante de contención, pero el presidente de la directiva norteña, Fidel Moreno, dejó bien claro que la prioridad son los extranjeros que jugaron con el equipo.



El América también no ha perdido tiempo y confirmó las contrataciones de Ezequiel Jerez, Pavel Márquez y Octavio Montiel, todos ex jugadores del Masatepe, además de Jaime Crisanti, quien viene de jugar con el Real Madriz.