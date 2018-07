Pacquiao aún desea dos o tres combates antes de retirarse

El legendario púgil filipino Manny Pacquiao declaró este lunes tener aún "dos o tres combates" más en los guantes, cuando acaba de recuperar a sus 39 años el título mundial AMB del peso welter.

Pacquiao sueña con una revancha contra el estadounidense Floyd Mayweather.

"Creo que aún tengo dos o tres combates para ofrecer", declaró el 'Pacman' desde su país natal, un día después de su victoria por K.O. ante el argentino Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, Malasia.

"Ahora me encuentro bien. El boxeo es mi pasión y me sentiría solo si me retirase", prosiguió.

Pacquiao recuperó el ímpetu de la juventud para tumbar a Mattysse en el séptimo asalto. El filipino no ganaba una pelea antes del límite desde 2009, algo que le devolvió la ambición a las puertas de cumplir 40 años.

Pacquiao, que logró la victoria en 60 de sus 69 combates, aludió especialmente a un revancha ante el estadounidense Floyd Mayweather, contra el que perdió en mayo de 2015 al término de una mediática y lucrativa pelea en Las Vegas.

"Si Mayweather regresa al boxeo, existe la posibilidad de una revancha", declaró.

"Pero hay muchos otros retos, como (Terence) Crawford, (Vasyl) Lomachenko, Amir Khan y muchos más", añadió.