¿Qué hará Alfaro?

Para EL NUEVO DIARIO

A pocas horas del sonido de la campana, superado el pesaje al registrar 135 libras, José “Quiebra Jícara” Alfaro está listo para subir a la tarima en busca de conquistar el cinturón Ligero.



Uno se pregunta: ¿Qué tipo de propuesta ofrecerá a Prewet Singwancha?

Seguramente lo que sabe hacer mejor, ir hacia adelante disparando sus puños, haciendo valer su fuerza. Se ha dicho que Singwancha es un púgil técnico que no irá hacia adelante hasta que elabore un plan. Es difícil ver a boxeadores tailandeses que sean técnicos, ellos son frontales y aguerridos.



“Quiebra Jícara” es un boxeador que tiene que atacar con buena definición y puede conseguirlo. Lo que preocupa es su defensa. Él tira y se queda un poco desarmado. Eso contra un hombre que tiene habilidad es una desventaja.



¿Qué tan consistente es? No hay duda que aguanta. Recuerdo ese combate contra “El Toro” Benavides dame que te doy durante 12 asaltos hasta que lo noquearon en el round 12. ¡Cómo soportó castigo esa noche! Y fue en un mal momento, cuando perdió tres peleas.



¿Ha evolucionado? Por supuesto. Gustavo Herrera ha realizado un buen trabajo. Ahora ataca con más precisión y cuando lo agreden consigue un mejor perfil.



Es fácil imaginarlo acosando al rival. Alfaro, como apuntamos, ha mejorado su movimiento en el ring, es decir, la manera de ir encima del adversario. No se enreda como antes y muestra control de sus piernas.



Otro detalle es su serenidad a la hora de ir al ataque. Se ha ordenado en cierta forma y puede sostener una ofensiva lo suficientemente presionante. No puede dar tregua mientras su velocidad funcione al tope y su golpeo esté potente.



Contra Corley, en “Nocaut a las Drogas”, vimos al mejor “Quiebra Jícara”, porque estaba muy firme atacando a los bajos, y fue así como debilitó la fortaleza del norteamericano y le quitó rapidez. Ese ataque a los bajos debe ser muy útil contra Singwancha.



Su estado físico luce impecable. Eso permite pensar que puede caminar largo sin perder peligrosidad. Su disciplina en el gimnasio ha sido el gran soporte. Según Gustavo Herrera, su concentración ha sido la requerida para un combate de tanta exigencia. Creo que si la pelea camina después del sexto asalto, el que va a tener problemas para aguantar y mantenerse escurridizo va a ser el tailandés.



En lo referente al boxeo en corto, Alfaro tiene problemas en el desarrollo de sus brazos, pero puede conseguir espacio para regresar a la media distancia que es su mejor terreno. Así que no estará interesado en meterse ahí en la zona corta. Lo que hará es buscar como atacar con sus brazos largos y aprovechar su capacidad de alcance.



¿Puede Alfaro proponer variantes? Quizás, pero es un boxeador muy lineal. No creo que tenga otro tipo de recursos. Su punto más fuerte es la agresión directa, brusca y Singwancha se va a percatar de eso muy rápido.



No conozco mucho sobre el tailandés. Sé que es un boxeador por afuera, y es lo que se espera haga en los primeros asaltos mientras trata de fijar cómo viene Alfaro.



Se trata de una interesante pelea.