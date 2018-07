Wilton a prueba contra Colombia

En torneos internacionales, Wilton López siempre ha sido una carta de garantía con la Selección Nacional de Beisbol. Sus números en los últimos años vistiendo la Azul y Blanco son positivos, fue fundamental su trabajo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México 2014, donde se ganó plata, y en los recientes Centroamericanos celebrados en Managua 2017, se apuntó dos triunfos ante El Salvador y en el génesis del evento y en la final contra Panamá.

Esta noche (7:00) en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla, Nicaragua empieza una nueva travesía en busca de una medalla milagrosa que parece improbable por el material humano con el que se viajó. Nombres como el de Everth Cabrera, Elmer Reyes, Cheslor Cuthbert, Roniel Raudes, Leonardo Crawford, o el mismo grandes ligas Juan Carlos Ramírez, no están en el equipo, lo que fragiliza drásticamente a la Selección.

Pero está Wilton como arma fundamental para buscar un triunfo clave. La misión principal es ganar cuatro juegos y garantizar el cupo a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Se ve difícil pero se luchará por conseguirlo y en ese sentido Wilton es una pieza clave, pues si tiene una excelente labor, bien podría reaparecer en un quinto juego o en el cierre de la fase regular.

No obstante, la salud del brazo de Wilton es un enigma. No ha estado activo en los últimos meses y sus poquísimas apariciones en el “Pomares” con León no fueron positivas. Pero habrá que apelar a la historia, a su experiencia en Grandes Ligas, a su temple para sortear las dificultades y a su carácter capaz de retar a equipos competitivos y salir avante.

Así ha estado

Revisemos las últimas actuaciones de Wilton con la Selección Nacional. Fue el primer abridor de los Juegos Centroamericanos del 2017, enfrentando a El Salvador, equipo ante el que pasó más apuros de los previstos, les permitió 8 hits y 2 carreras en apenas 5 innings. Si bien es cierto se adjudicó el triunfo, López sufrió ante un conjunto que en teoría es débil en el área. Eso vale tomarlo en cuenta.

Después, Wilton apareció en la final contra Panamá y también pasó apuros. En el propio primer episodio, Panamá le anotó una carrera por imparables consecutivos de Eduardo Thomas y Gerald Chin con Edgar Muñoz en circulación. Wilton dejó el juego ganado 2-1, siendo respaldado por un relevo fenomenal de Roniel Raudes.

Si nos remontamos al 2014, obviamente nos encontramos a un Wilton colosal. Ante Puerto Rico se creció tirando 7 episodios de una carrera. Ese Wilton no es el mismo de hoy, pero su experiencia puede ser fundamental.

La alineación

El mánager Julio Sánchez prácticamente dispondrá de jugadores locales y en base a eso le dará vuelta a la ruleta de la suerte, buscando encontrarse con una moneda de oro. Norlando Valle (Jardín Central) será el primer bate, el muchacho pimentoso de León, que ha mostrado un desarrollo importante en los “Pomares” y Liga Profesional. Después seguirá en el orden ofensivo Darrel Campbell (Bateador Designado), Ofilio Castro cubrirá la antesala siendo el tercer bate, Jilton Calderón podría (Jardín Izquierdo) estar de cuarto, pero habrá que esperar si el mánager hace un cambio y ubica a Wuilliam Vásquez en el puesto de empujador de carreras.

El bombardero chontaleño Iván Hernández ocupará la primera base como sexto en el orden. Javier Robles cubrirá el jardín derecho y será séptimo, Janior Montes es octavo y receptor y el noveno bate será el short stop Benjamín Alegría. Nicaragua ha ganado 7 medallas en beisbol en la historia de Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuatro de plata y tres de bronce.

El calendario de la Selección será de la siguiente forma: se arranca hoy ante Colombia, después se enfrenta a México (domingo), el lunes se jugará ante Venezuela, el miércoles contra República Dominicana, el jueves se retará a Panamá, y se cierra con Cuba y Puerto Rico, viernes y sábado, respectivamente. Con cuatro triunfos, Nicaragua clasifica a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019.