El TAS anula la exclusión del Milan de la próxima Europa League

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anunció este viernes la anulación de la exclusión del Milan de la próxima Europa League, pero confirmó que el club no respetó las reglas del fair-play financiero, invitando a la UEFA a optar por una sanción "proporcionada".

El TAS "confirmó parcialmente el recurso del Milan", anulando la sanción pronunciada por la instancia de control financiero de los clubes de la UEFA (ICFC), pero sí coincidió con la confederación europea en que la entidad italiana no había respetado las reglas del fair-play financiero.

Lea: Jugador del AC Milán subasta camiseta para ayudar orfanato en Nicaragua

"El Milan es reintegrado en la Europa League por el momento. Y el caso es reenviado a la UEFA para una nueva decisión", señaló el TAS, pidiendo "una medida disciplinaria proporcionada".

El TAS argumentó que "elementos importantes no habían sido tenidos en cuenta" por la UEFA o "no habían podido ser tenidos en cuenta correctamente, en particular el hecho de que la salud económica del club es ahora mejor, debido al reciente cambio de propietario".

Los representantes del club lombardo, con el director general Marco Fassone como jefe de la delegación, viajaron el jueves a Lausana para presentar sus argumentos.

La gestión económica del prestigioso club italiano, cuyo histórico propietario fue el antiguo primer ministro italiano Silvio Berlusconi, es señalada desde su compra en abril de 2017 por 740 millones por parte de un grupo de inversores chinos, liderados por el misterioso Li Yonghong.

De interés: Donnarumma denuncia presiones y desea anular contrato con el Milan

- Pérdidas anuales -

Desde entonces, la UEFA se ha preocupado por la estabilidad económica del consorcio que gastó unos 200 millones de euros hace un año en fichajes, y que ha tenido que contratar un gran préstamo a un fondo de inversión estadounidense, el Elliott. Pero ahora éste debería tomar el control del club, dado que el inversor chino no pagó su deuda de 32 millones de euros, que debía saldar antes del 6 de julio.

Una asamblea de accionistas deberá ratificar el paso del Milan al fondo Elliott el 21 de julio, según la prensa italiana.

La UEFA recibió la decisión del TAS y señaló que "en consecuencia el Milan es reintegrado en la Europa League 2018/2019".

Además: Robinho, condenado a 9 años de cárcel por violación

Preguntada por la AFP sobre la posible fecha en la que la UEFA podría decidir una nueva sanción al Milan, la confederación europea dijo que no tenía "información suplementaria" a ofrecer.

El Milan, siete veces campeón de la Liga de Campeones, pierde decenas de millones de euros cada año desde hace casi una década y está lejos de responder a los criterios de gestión económica previstos en las reglas del fair play financiero de la UEFA.

El AC Milan finalizó sexto de la Serie A, ganada por la Juventus de Turín la última temporada.