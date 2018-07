La Selección Nacional de Futbol Femenino de Nicaragua enfrentará esta tarde (6:00 p.m.) a su similar de México en el cierre de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en busca de su pase a las semifinales del torneo, tratando de mantener el segundo lugar del grupo “B” para enfrentar al primero del grupo A como establece el sistema de competencia.

Las pinoleras llegan a este encuentro con un buen sabor de boca tras empatar 2-2 ante Trinidad y Tobago, remontando un 2-0 en contra gracias al doblete de Yesenia Flores. Ahora el rival de la Azul y Blanco femenina será el combinado mexicano, que marcha perfecto en el torneo con dos victorias sin descalabros, lo que ya les garantizó su pase a las semifinales del torneo.

El panorama para Nicaragua no es tan negativo como se piensa, a las pinoleras les basta con un empate o una derrota con una diferencia de goles no mayor a tres goles. La mayor ventaja de Nicaragua para asegurar su clasificación es que la selección de Trinidad y Tobago se enfrentará a Haití, selección que tuvo problemas con el visado de sus jugadoras y que no pudo competir en el torneo femenino de futbol.

Esta situación de Haití obliga a que se le otorgue la victoria al rival que enfrente con marcador de 3-0. Tomando en cuenta que Nicaragua actualmente tiene cuatro puntos en el torneo y +3 de diferencia de goles y que Trinidad y Tobago posee solamente un punto y -3 de diferencia de goles, además de que ya se sabe que Trinidad y Tobago ganará el encuentro ante Haití con marcador de 3-0, a la selección nacional le basta el empate o la derrota por no más de tres goles ante México para quedarse con la segunda plaza y avanzar a las semifinales de Barranquilla 2018.