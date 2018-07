Pinolero Boxing oficializa cartel boxístico

La promotora Pinolero Boxing a través de su director Marcelo Sánchez, oficializó el cartel boxístico que montarán este viernes en el complejo Tropical Boxing, ubicado en las cercanías del barrio Andrés Castro, donde Robin Zamora, campeón Fedelatin 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cruzará disparos con Manuel González en el combate semiestelar y más interesante de la tarde por el peso que representa Zamora en este momento a nivel local.

Esta vez el combate entre Zamora y González al no ser por ningún cetro, se pactó en 130 libras a 6 asaltos. Ayer durante la conferencia de prensa que se celebró en el lugar del evento, tuvieron su primer cara a cara, prometiendo brindar una guerra. Robin es consciente que debe ganar por nocaut antes del quinto asalto, incluso dijo que está pensando desde ya en una revancha con Marcio Sosa.

“Mi idea es terminar el combate antes del quinto asalto. Me gustaría que en noviembre mi promotor Marcelo Sánchez me consiga una revancha con Marcio Sosa, quien es manejado Rosendo Álvarez. Espero que Rosendo acepte la pelea para definir quién es el mejor peleador de las 126 libras”, dijo Zamora.

El 19 de agosto del 2017, Zamora perdió ante Sosa por decisión mayoritaria en el gimnasio Nicarao. “En aquella ocasión no llegué bien preparado, incluso no di el peso, fui irresponsable, ahora las cosas son totalmente diferente. Me ganó legal, pero sé que en una revancha no sucederá lo mismo”, agregó.

Más combates

En la pelea estelar, Eduardo “El Zorro” Tercero intercambiará metralla con Marcos “El Soldado” Cárdenas, originario de Carazo. Este pleito se amarró en 120 libras a 8 rounds. Debe triunfar Tercero, según la teoría, no obstante, el reto es complicado ante un Cárdenas que siempre presenta batalla en sus combates.

También el chinandegano Edwin “El Volcán” Tercero reta a Reynaldo “El Flaco” Jiménez en 128 libras a 6 asaltos. En otros combates, Yens González cruzará disparos con Francisco Elizabeth en 108 libras a 6 vueltas. También verá acción el prospecto Darwin Zamora en su segundo combate profesional, retando a Danny Blas, de Ticuantepe.

En total, serán 9 combates en el gimnasio Tropical Boxing. La entrada general tendrá un costo de 100 córdobas. Organiza el evento Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez.