Benzema: "Quiero hacerlo mejor que el año pasado y meter más goles"

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema dijo este jueves que la temporada que se avecina quiere hacerlo "mejor que el año pasado" para "meter más goles".

"A nivel personal quiero hacerlo mejor que el año pasado y tengo que seguir trabajando para hacer más historia en este club", declaró el '9' del conjunto blanco a la web del club.

Benzema firmó la pasada temporada su segunda peor marca goleadora como jugador del Real Madrid con 12 tantos en 47 partidos, solo por delante de su registro de la campaña 2009/10, en la que vio puerta en nueve ocasiones en los 33 encuentros que disputó.

El francés valoró positivamente la labor de su nuevo técnico tras la marcha de Zinedine Zidane, el español Julen Lopetegui: "Muy bien, con mucho trabajo juntos.

Sabemos que es un entrenador al que le gusta tener el balón y el fútbol de posesión. Además incide mucho en el trabajo cuando perdemos el balón, la presión después de la pérdida del balón".

"Estamos haciendo mucho trabajo y muy bueno en esta pretemporada. Sabemos que es un trabajo exigente, pero es bueno para el resto de la temporada", prosiguió.

Karim Benzema hizo balance de las nueve temporadas que lleva defendiendo la camiseta del Real Madrid: "No me imaginaba todo lo que estoy logrando, pero firmé por este club para ganar títulos, triunfar y hacer muchas cosas. Sabía que iba a tener años difíciles, pero no pasa nada porque es el mejor club del mundo. Estoy muy contento".

"Debemos seguir ganando títulos porque aquí el objetivo es siempre ganarlos juntos", concluyó.