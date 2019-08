A quebrarle la jícara

dplay@ibw.com.ni



Cuando saltas al ring en busca de un título mundial, tienes que hacerlo con el corazón abierto, con suficiente fuego, con esa pasión que siempre mostró Alejandro, el de Macedonia, en cada batalla, con fe mueve montañas en tus puños, con desprecio por el riesgo, con espíritu espartano.



Todo púgil anda en busca de su gran noche, esa de la consagración, la que exige un gran crecimiento capaz de llevarte hacia la proeza. Lo hemos visto en primera intención con Eddie Gazo, con Rosendo Álvarez, con Adonis Rivas, con Luis Pérez, y deseamos verlo hoy con José “Quiebra Jícara” Alfaro.



Como apunta René Pineda, es poco lo que sabemos del tailandés Prewet Singwancha, pero algunos detalles tienen un gran significado, como el no perder desde 1999, luego, es un rival complicado y seguramente valiente, como casi todos los tailandeses.



El nicaragüense José Alfaro, también lo es. Su “fórmula”, sencilla, provoca pánico: va directo en busca del adversario con intención de “quebrarle la jícara”, de destruirlo a base de poder. Su punch, como agregado de su juventud, es un tesoro divino, diría el poeta, y es el factor que puede desequilibrar la pelea de hoy en Alemania, que será transmitida por el Canal 12, entre 3 y 4 de la tarde.



Emocionalmente estamos en un punto muy parecido al que nos encontramos cuando Rosendo enfrentó a Chana Porpaoin en Bagkok. Pensando que es un difícil reto, pero tiene chance. Con Eddie Gazo, Adonis Rivas y Eduardo Márquez consideramos improbables sus victorias, en tanto con Alexis Argüello frente a Marcel y “Toro” Coronado fajándose con “El Brujo” Ortega, dábamos por un hecho que no fallarían. En el caso de Luis Pérez, por la forma en que se vio precipitado hacia una pelea titular como reemplazo de Rosendo en el cartel, la inseguridad saltó al tapete.



No se puede ser categórico con Alfaro, pero las esperanzas giran junto con las posibilidades alrededor de un estusiasmo galvanizado por lo que puede ofrecer su golpeo destructivo. Y es que el pegador siempre tiene el tiempo a su favor.



El público no conoce el martirio de un boxeador. Ríe, llora, se emociona y conmueve con sus ejecutorias, pero termina diluyendo sus expectativas cuando llega el desenlace. Interesa el vencedor. En Waterloo, todos los aplausos del público fueron para Wellington, mientras Napoleón, derrotado, salía por la puerta de atrás.



Va José Alfaro a la pelea de su vida, en busca de su gran noche, la consagratoria. No ha dormido pensando en ese título que seguramente cambiará su vida por un buen rato, o quizás definitivamente.



En boxeo, quien con sus puños grita más fuerte, tiene la palabra. De eso está claro José Alfaro. Ojalá pueda quebrarle la jícara a Singwancha. Ojalá.