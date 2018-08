Cristofer: “Miro frágil a Barnes, puedo noquearlo

En el primer y último cara a cara previo al choque de este sábado en Belfast, Irlanda del Norte, el campeón Cristofer “El Látigo” González se hizo respetar frente a su rival Paddy Barnes. Al nica no le ha caído en gracia unas declaraciones de Barnes en las que dijo ser más veloz e insinuó que el hecho de estar acostumbrado a pelear en grandes escenarios ante mucha gente, es un punto a su favor y algo en contra de Cristofer.

González, vestido de forma elegante con una camisa blanca y pantalón negro, se sentó a la par de su tío Róger González en una de las mesas de las figuras que estarán en acción este sábado. Una persona le separaba del norirlandés. No desaprovechó Cristofer para sugerirle a Barnes que el sábado propongan combate y no se ponga los patines para correr. “Espero que Barnes no se corra, y si lo hace voy a cazarlo igual”, sentenció el nica. Inmediatamente, Paddy tomó la palabra y le respondió en tono de broma: “Soy Speedy González”, despertando la risa de los presentes. “Sé que Cristofer es un gran peleador, estoy seguro que nuestro combate será el mejor de la noche”, agregó.

“Quiero cazarlo”

Uno de los periodistas le cuestionó a Cristofer sobre que tanto conocimiento tenía de Barnes. “Lo suficiente para derrotarlo”, contestó. “Espero que Paddy ofrezca pelea, porque yo desde que suena la campana busco a mi rival, quiero cazarlo, estoy preparado para cualquier tipo de estrategia que el plantee y listo para llevarme la victoria”, agregó.

También el nica respondió sobre si siente preocupación por pelear en casa de Barnes. “Estoy acostumbrado a pelear en patio ajeno, vengo a Irlanda con la confianza de retener la corona, en el ring seremos Paddy y yo, no tengo problemas con eso de pelear en su casa. Yo sé a lo que vine. Tengo mucha confianza de llevarme el título a casa. Espero que Paddy ofrezca pelea, porque desde que suene la campana yo voy a salir a hacer lo mío”, indicó.

Más tarde con la sangre fría, sin los focos de las cámaras encima, el muchacho de la Colonia Nicarao dio una valoración más precisa sobre la impresión que se llevó tras ver a Barnes. En el cara a cara se vio la gran diferencia de tamaño entre ambos. Cristofer supera ampliamente en altura al norirlandés. “Sinceramente Barnes no me intimidó en lo absoluto, lo miro frágil. Desde el primer asalto iré encima de él para noquearlo, puedo lograrlo”, expresó.

González defenderá por primera vez su cetro 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras conquistarlo en Yokohama, donde noqueó al japonés Daigo Higa. Barnes, un peleador con una brillante carrera amateur que le dio dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos, llega a este combate con poca experiencia profesional: apenas suma cinco triunfos sin derrotas, incluyendo un nocaut.

Hoy a las 6:00 a.m., hora de Nicaragua se celebraría la ceremonia de pesaje. El nica se acostó tranquilo anoche en 112 libras. La pelea es este sábado y será transmitida por canal 4 a partir de las 2:00 p.m. En la casa del campeón preparan una gran fiesta, pues confían en el triunfo de su muchacho.