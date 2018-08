Bóer-Costa Caribe, furia contra efectividad

El beisbol es por exce-lencia un deporte imprevisible, extraña-mente se tiene la certeza de quién será el ganador de un partido y las posibilidades de un certero pronóstico se reducen más cuando se trata del enfrentamiento entre dos equipos con sólidos argumentos para triunfar, como es el caso de los Indios del Bóer y la Costa Caribe, quienes protagonizarán la serie de más atractivo de este fin de semana en el campeonato Germán Pomares Ordóñez. Sin embargo, si la vieja idea de que el picheo representa el 75% de un triunfo cobra vigencia en esta serie, entonces el conjunto costeño saldrá al terreno de juego con la etiqueta de favorito en su uniforme, pues su staff de lanzadores presenta una efectividad colectiva de 2.01, el segundo mejor registro de todo el torneo,

No obstante, ese picheo caribeño sereno y seguro, que viene de ganar sus dos primeras series de esta segunda vuelta superando a los Leones de León y a los Cañoneros de Madriz, enfrentará a partir de hoy a la ofensiva más temible de la competencia, una artillería que lidera esta edición del Pomares en promedio ofensivo con una marca de .328, en cuadrangulares conectados con 37, en imparables conseguidos con 393 y en carreras impulsadas con 240. De tal forma que esta serie podría graficarse como el enfrentamiento entre el poderío y la furia ofensiva del Bóer y la seguridad y efectividad del picheo caribeño. ¿Cuál prevalecerá? Si la respuesta se basara en lo que ha pasado en los primeros seis juegos de este segunda vuelta, el favoritismo, aunque no exagerado, recaería sobre la Costa Caribe, pues su picheo ha mostrado la consistencia de siempre, algo que no ha ocurrido con el bateo del Bóer, que no ha tronado como se esperaba ante el picheo de equipos como Madriz y León.

Pero quizá la respuesta a quién podría ganar esta serie esté en la otra cara de esta misma moneda. Y es que si bien es cierto el equipo costeño no presenta un ataque como el de sus rivales, esa alineación ofensiva en la que aparecen Mark Joseph y Dwight Britton podría meter en apuros a un picheo Indio que colectivamente lanza para 4.50. Así que el equipo capitalino estará este fin de semana frente a un gran desafío, tan grande como el que también tendrá la Costa Caribe.

Chontales, favorito

Por su parte, los Toros de Chontales, el mejor equipo en lo que va de la segunda ronda con balance de 5-1 y que no ha perdido ninguna de las 11 series que ha disputado, saldrá como favorito ante el Frente Sur Rivas, novena que ha perdido cuatro de los seis desafíos que ha disputado en los últimos dos fines de semana. Los Toros, con su picheo de lujo y el mejor del campeonato, en teoría no deberán atravesar mayores complicaciones ante un conjunto rivense cuya ofensiva promedia 249 puntos. Eso sí, los chontaleños deberán cuidarse de la combatividad que caracteriza a los sureños, necesitados de mostrar un resurgimiento que les permita seguir soñando con la ronda semifinal.

En los otros duelos de la jornada, los Leones de León salen como favoritos para imponerse a los Cañoneros de Madriz; y los Dantos, ese equipo de gran funcionamiento integral, deben salir airosos de su serie contra los Gigantes de Zelaya Central, quienes han lucido diminutos en esta segunda etapa del campeonato perdiendo cinco de seis desafíos.