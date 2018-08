Dennis participa en tributo a Bartolo Colón

Cuando Bartolo Colón era solo una amenaza seria al récord de más victorias para un latino en el beisbol de Grandes Ligas en manos de Dennis Martínez (245 éxitos), el exlanzador nicaragüense se limitaba a decir que no le quitaba el sueño dejar de ser el dueño de la marca, pues “los récords se hicieron para romperlos”.

Ahora que Bartolo es el pícher latinoamericano con más triunfos (247) en la historia de la MLB, Dennis no ha perdido la oportunidad de mostrarle su admiración y respeto. Primero lo llamó para felicitarlo, y la noche del sábado participó en un tributo que los Vigilantes de Texas le rindieron al dominicano en el Globe Life Park, en Arlington.

Dennis, quien mantuvo el récord durante veinte años, asistió al acto y no escatimó elogios para Colón. “Sé lo difícil que es lo que Bartolo está haciendo ahora. Cuando envejeces empiezas a perder el zip en tu recta.

Sin ese zip, te vuelves muy franco en tus disparos. Es por eso que debes lanzar hacia el lugar correcto o de lo contrario te conectarán. No es fácil para él, pero continúa haciéndolo. Espero que todos los demás lanzadores estén prestando atención. Pueden ver cómo hace su trabajo y qué hace para estar donde está ahora”, exteriorizó Martínez.

La famosa llamada

Pero Dennis no se detuvo ahí y siguió lanzando halagos a Colón, de quien dijo que “este logro pone en evidencia qué tipo de lanzador es. Me ha demostrado coherencia y perseverancia. Me recuerda porque así era yo. Esa es la única forma en que puedes lograr estos objetivos”.

En referencia a la llamada que le hizo a Colón cuando este conquistó su triunfo 246 ante los Marineros de Seattle el pasado siete de agosto y le arrebató el primer puesto entre los latinos más ganodores de todos los tiempos, Dennis contó que “lo llamé para felicitarlo, un par de días después de que lo hizo. La llamada fue muy rápida porque estaba muy ocupado. Solo le dije: ‘Oye Colón, te llamo para felicitarte. Sé que estás realmente feliz de obtenerlo y te lo mereces, has estado trabajando duro para lograrlo. Te pido mi gorra “.

A esta fecha, Bartolo tiene 247 teiunfos, tras el conquistado el pasado lunes 13 de agosto ante Arizona. Dennis está detrás de él con 245 victorias y la tercera plaza es para el también dominicano Juan Marichal (243).