Cristofer debe mejorar velocidad y defensiva, según Herrera

Gustavo Herrera regresó a los primeros planos dirigiendo al campeón mundial Cristofer González, la tarde del sábado en Irlanda del Norte. Herrera, quien hizo campeón a Román "Chocolatito" González, tuvo una reaparición triunfal, pues junto a Wilmer Hernández y Róger González, también adiestradores y miembros del equipo de trabajo, dirigió el combate en el que "El Látigo" retuvo con éxito su título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), noqueando a Paddy Barnes.

Ahora con más tiempo por delante, Herrera hará algunos ajustes en el boxeo del monarca. Dos puntos clave preocupan al entrenador: velocidad y defensa, principalmente el segundo. “Vamos a trabajar en el desarrollo de la velocidad de Cristofer y su defensa para evitar la mayor cantidad de golpes posibles. La defensiva es fundamental”, señaló.

Herrera le aconsejó a González que se mantenga en 112 libras durante el tiempo que su cuerpo le permita marcar la categoría. El entrenador está convencido que en este peso Cristofer puede convertirse en un campeón sólido, hacer varias defensas y posteriormente de forma natural dar el salto definitivo a peso supermosca.

“Así como veo a Cristofer puede ser un peleador de larga vida, un peleador que haga mucho ruido, esperamos que siga en ese camino, su pensar es subir a 115 libras y buscar combates más importantes. Pienso que debe hacer una defensa más en 112 y luego buscar un pleito de unificación. Mi interés es ver si no se le complica hacer la categoría. Quiero que se vaya a 115 siendo un campeón sumamente sólido”, afirmó.

En espera

Por otra parte, Herrera se refirió al tema de su integración al equipo de Román “Chocolatito” González, quien se encuentra entrenando en Los Ángeles, California. “Todavía no me han dicho nada, estoy esperando que me llamen, tengo todo listo”, señaló. Gustavo fue nombrado hace unos meses como entrenador de cabecera en el equipo de González, sin embargo, Cristofer le ofreció la oportunidad de dirigirlo y este aceptó.

A raíz de aceptar la propuesta de Cristofer, Herrera se quedó con la incertidumbre sobre si continuará o no en el equipo de Román. Hace unos días, Henry Membreño, encargado de la comunicación del tetracampeón, dijo que Gustavo viajaría a Los Ángeles tras cumplir su compromiso en Irlanda del Norte. El entrenador está en el círculo de espera.