La confianza que les da el trabajo realizado día a día le ha permitido pensar a Canelo Álvarez y a todo su equipo, liderado por Eddy y José “Chepo” Reynoso, a demostrar que el kazajo Gennady Golovkin es un púgil ordinario, al que pretenden dejar sin invicto y sin cinturones de campeón este 15 de septiembre.

Los Reynoso explicaron que las acusaciones de Abel Sánchez de que Canelo corrió en la primera pelea no tienen sustento, pues al ring se sube a golpear sin ser golpeado, y le pidieron no le de consejos a Saúl al recomendarle pararse en el ring al intercambio, pues ellos ya tienen el plan para dejar las cosas claras en Las Vegas.

“Nosotros lo que queremos es quitarle el invicto a Golovkin, no quitar o poner récords, lo que viene con ello es consecuencia de la victoria, lo que queremos es quitarle a Golovkin sus cinturones y su invicto”, dijo Chepo sobre la batalla. “Lo mejor de Canelo está por venir, esta es en realidad su segunda pelea en peso medio y está en un proceso de acondicionamiento a esta nueva categoría. Este 15 de septiembre va a acabar con el invicto que de un peleador ordinario que, a mi juicio, es Golovkin”, recalcó el zacatecano.

“Le mojó la pólvora”

Destacó Chepo que, en la primera pelea, Canelo fue capaz de mojarle la pólvora a Golovkin y quizá por eso haya tantas críticas de parte del kazajo y su equipo. “La primera pelea creo que la ganó Saúl, hizo una gran defensa, enorme defensa, moviendo la cintura, hizo abanicar a Golovkin todos sus golpes fuertes, le mojó la pólvora”, expresó.

Aunque también hubo cosas a mejorar y de ello habló Eddy: “Creo que hicimos una muy buena pelea defensivamente hablando, nos faltó combatividad, tirar más golpes, eso no es un secreto, ganamos ajustadamente, pero hay que ganar con más claridad, por alguna razón no lo hicimos pero estamos trabajando en ello”.

Confió Eddy en que el año de inactividad no afectará a Canelo, aunque no es lo ideal. “En cualquier deporte, sea beisbol, boxeo, el que sea, no es recomendable estar inactivo, pero confiamos en la juventud de Saúl, que siempre está trabajando y entrenando, así que eso no será un factor en contra”, estableció el entrenador jalisciense, quien ya estuvo nominado al mejor entrenador del año

Finalmente, dijo Chepo que nada de Golovkin los sorprendió en septiembre pasado. “No es un peleador que nos haya sorprendido, es el mismo que conocimos en 2011 cuando hicieron sparring, un peleador voluntarioso. Canelo es un peleador más completo y este 15 de septiembre vamos a ver las cosas más claras”, culminó.

Sánchez responde

El mexicano Abel Sánchez, entrenador en jefe del equipo del kazajo Gennady Golovkin, aclaró este miércoles en teleconferencia que en ningún momento ha insultado a Canelo Álvarez y su equipo, como siente que sí han hecho con él, al aclarar que a veces las verdades llegan a doler.

Rumbo al pleito que sostendrán Golovkin y Canelo, tocó turno a los entrenadores de hablar, y ahí Sánchez se dijo orgulloso de lo que hasta ahora ha logrado con el kazajo, pues está muy cerca de inscribir su nombre en la historia al ser el único con 21 defensas de peso mediano si llega a vencer a Álvarez.

“Los únicos insultos han venido de su parte, y no creo que haya razón para bajar a ese nivel. Básicamente cuando dicen que estoy mintiendo, la realidad es que no”, externó Abel. “Pero de mi parte no ha habido insultos, son verdades, quizá dije una opinión cuando dije que se la pasó corriendo, pero lo demás es verdad, él dio positivo, no lo inventé”, recalcó.

Por otra parte, comentó que le sorprendió tanto que se estuvo moviendo Canelo en la primera pelea, y aseguró que habrá guerra solo si el tapatío decide plantarse y no correr. “Sé que Canelo es un peleador de calidad, lo único que me sorprendió fue que se moviera tanto en la primera pelea. Para este segunda pelea puede ser una guerra solo si ambos salen a hacer lo que siempre han hecho, Canelo la vez pasada no salió a ganar, sino a sobrevivir”, puntualizó.

Finalmente, dijo que habrá que esperar lo mejor de Golovkin en el ring, pues para eso se están preparando. “Los grandes peleadores siempre sacan lo mejor de otros grandes peleadores, y Golovkin hará lo mejor en esta pelea, esperamos lo mismo de Canelo”, destacó el tijuanense, quien fuera reconocido en 2015 como Entrenador del Año.