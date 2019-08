¿Cuánto ganará?

Desde Bielefeld, Alemania



BOLETOS AGOTADOS

Ya fueron vendidos los cuatro mil tickets que pusieron a disposición del público, pero todos los aficionados llegarán por ver al campeón crucero Steve Cunningham ante la estrella local Marco Huck… UN SECRETO es la bolsa que recibirá Alfaro por esta pelea. “Lo único que te puedo decir es que hicimos una buena negociación económica en beneficio de José, quien por su disciplina y empeño se merece ganar el campeonato”, aseguró el apoderado del nica, Silvio Conrado…JUEGO SALVADO.- Se lo apuntó Juan González, de Don King Productions, durante la ceremonia del pesaje celebrada en el elegante Hotel Movenpick de Bielefeld, al impedir con mucha astucia que mandaran a trabajar horas extras al nicaragüense, José Alfaro, por no marcar en el primer intento las 135 libras para su pelea con Prawet Singwancha… LOS ENREDÓ.- Gracias a su experiencia funcionando como asistente de boxeadores de Don King, se percató horas antes del pesaje que Alfaro tenía unas onzas de más; entonces orientó que se subiera en boxer y justo cuando el supervisor estaba por anunciar que el nica no había marcado la categoría, González peleó para que lo pesaran desnudo y enseguida convenció a todos de que el peso estaba correcto, sin que la balanza estuviera nivelada… NO HUBO DESCUIDO.- Que ¨Quiebra Jícara” haya llegado con unas onzas de más no fue por descuidó, el muchacho y su equipo de trabajo hicieron las cosas correctas, el problemas es que con la temperatura baja de Alemania se le hizo imposible sudar en los últimos días de entrenamiento… SE VE MÁS FUERTE.- Mientras Alfaro levantaba sus puños con entusiasmo, el tailandés lució apagado frente a las lentes de camarógrafos y fotógrafos que los hicieron posar tras el pesaje. El rostro de Singwancha era inexpresiva, mientras Alfaro sonriente exhibía una impresionante y superior definición muscular … ESPERA EL KO.- ¨Al verlos juntos, ahora tengo mayor seguridad que Alfaro tempraneará al tailandés, porque asombra su físico”, aseguró el entrenador del nica, Gustavo Herrera… FUERTE BARRA.- Llegó a esta ciudad el empresario Gaston McNight del Pharaohs Casino para estar entre la barra de Alfaro; hoy estarán aterrizando varios nicas que vienen de lugares lejanos, entre ellos viene Carlos Avellán, hermano de los destacados peloteros Jorge Luis y Víctor Avellán… LLAMADA PRESIDENCIAL.- Cuando estaba disfrutando de un buen plato de espaguetis, Alfaro fue sorprendido por una llamada del presidente Daniel Ortega, quien en un rápida plática lo animó a entregarse por completo en la pelea y le deseó mucha suerte… BUENA RECUPERACIÓN.- Además de lo espaguetis, Alfaro se alimentó con una pizza de cuatro partes y un plato de bistec, combinado con jugos y ensalada. “Creo que voy a subir unas diez libras”, comentó el joven boxeador de José, quien por su disciplina y empeño se merece ganar el campeonato”, aseguró el poderado del nica, Silvio Conrado.