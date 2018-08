Cristofer González: “Si me cuesta dar el peso, subiré a 115 libras”

Cristofer “El Látigo” González pasa por el mejor momento de su carrera profesional y personal. Con apenas 23 años es el único campeón mundial nica en la actualidad, su economía ha mejorado sustancialmente tras haberse embolsado más de 70 mil dólares en sus últimas dos peleas; en lo familiar sus seres queridos pueden contar con su apoyo, especialmente su madre Julia González, y espera un hijo con Cindy Toruño, su esposa, con quien se casó semanas después de tocar el cielo, convirtiéndose en monarca 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Desde el 15 de abril Cristofer es la nueva figura del boxeo en Nicaragua. Por casualidades del destino, es primo de una leyenda, Román “Chocolatito” González, sin embargo, los bloques para la construcción de su historia los ha puesto él con su esfuerzo, disciplina y dedicación.

Y convertir esa historia en un recuerdo imperecedero dependerá de cómo se maneje fuera del ring, manteniendo los pies en la tierra, y de las decisiones que tome junto a su equipo de trabajo, una de ellas es el mantenerse en 112 libras el mayor tiempo posible, ser un campeón sólido, proyectarse en Estados Unidos o Japón, y posteriormente dar el salto a las 115 libras.

Pero mucho de lo mencionado anteriormente dependerá del cuerpo de Cristofer. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que por su altura es complejo que pueda estar marcando 112 libras. El pasado lunes que arribó a Nicaragua, el propio peleador dijo que tras una conversación con sus entrenadores, había decidido establecerse en ese peso, sin embargo, meditándolo un poco mejor, retrocedió en su expectativa. Si su cuerpo se exprime más de lo debido y el sufrimiento toca su puerta, no dudará en terminar su estadía en peso mosca.

“Si me cuesta el peso subiré a 115 libras”, dijo ayer González durante un pesaje del evento que montará hoy Nica Boxing en el gimnasio Nicarao. “Tenía planeado hacer dos defensas más, pero veré como estoy, si se me dificulta solamente haré una defensa más, y subiré de categoría”, agregó. En otro tema, Cristofer se mostró contento por el nombramiento que le hiciese ESPN como el segundo mejor peso mosca del mundo. “No me lo esperaba”, asegura.

¿Cómo recibiste la noticia de ser el segundo mejor peso mosca del mundo según ESPN?

Me siento contento, agradecido con ESPN, me quedé sorprendido porque de un solo me ubicaron en el segundo lugar, y pues prácticamente soy el número uno porque el filipino Donnie Nietes va a pelear el título 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 8 de septiembre. Me asusté porque también estaba de candidato a ese puesto el ucraniano Artem Dalakian, un hombre que le ganó a un peleador experimentado como Brian Viloria, aun así me pusieron encima de él.

Decías a tu arribo en Nicaragua el lunes que harías varias defensas en 112 libras, pero ahora estás valorando realizar una más y subir a 115…

Lo que tenía planeado es hacer dos defensas más, pero veré cómo estoy, si siento que me cuesta el peso, solo haré una defensa más, cumpliré el trato que tengo con el promotor japonés Akihiko Honda, subiré de peso y buscaré el título de las 115 libras, si aún está el tailandés Srisaket Sor Rungvisai como campeón, mucho mejor.

Es difícil que peleés en Nicaragua porque se habla de una defensa en Japón en diciembre…

Aunque peleara en diciembre en Japón, me sentiría apto para combatir en octubre, con el objetivo de mostrarme ante el público, darme a conocer más y así tomarlo como preparación, podría ser en 115, un pleito a 10 rounds que obviamente no duraría eso.

¿En qué creés que debés mejorar?

Me falta mejorar mi defensa, mis movimientos de piernas con más velocidad, mi contragolpeo, ser más insistente, poco a poco debo aprender a implementar más combinaciones.

Pronto vas a ser padre, viene una nueva etapa para vos, ¿Cómo es la vida cotidiana de Cristofer en esta nueva etapa de esposo y a la espera de un bebé?

Mi hijo es mi principal motivación, mi bebé me inspira, quiero tenerlo pronto entre mis brazos. Todavía no sé si será niña o niño, aunque todos dicen que es varón, si es así, el primer nombre será Cristofer.