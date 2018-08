Fonseca busca segundo nocaut contra Lanzas

Salvo una sorpresa, el costarricense Freddy Fonseca (23-2-1, 15 nocauts) debe derrotar al nicaragüense Eliécer Lanzas (17-13-3, 9 nocauts) en el pleito estelar del cartel boxístico que monta Búfalo Boxing de Rosendo Álvarez y Ruth Rodríguez en el gimnasio Nicarao a partir de las 3:00 p.m., con entrada gratuita.

El 18 de noviembre del 2017 en el Salvador Allende, Fonseca no tuvo misericordia, despachando por la vía rápida a Lanzas, un peleador que en su momento fue considerado una promesa en el boxeo nacional, pero que debido a distintas circunstancias, entre ellas su falta de enfoque, compromiso y determinación, se apagó rápidamente, convirtiéndose en un peleador sumador de derrotas constantes. Los números son fríos pero no mienten. El último triunfo de Lanzas fue contra Léster Medrano en febrero del 2017. Desde entonces, Eliécer acumula cinco derrotas consecutivas, lo más terrible es que cuatro son por la vía rápida, lo que deja en evidencia su vulnerabilidad y fragilidad como peleador. Ahora no aguanta mucho castigo y se le olvidó su boxeo vistoso, ese que mostró cuando estaba con la antigua empresa Prodesa.

Pero en el boxeo, las sorpresas siempre están a la orden del día. No le vendría mal a Lanzas un triunfo que revitalice su carrera para salir del fango de las derrotas constantes. Este pleito se pactó en 134 libras a 8 asaltos. Este viernes en la ceremonia de pesaje, el nica marcó 134.2, mientras su rival detuvo el péndulo en 134.

Más combates

En la pelea semiestelar, Jordan Escobar y Herald Molina prometieron sacar chispas en una pelea programada a 8 rounds en 115 libras. “Te voy a retirar, ya estás viejito”, le dijo Escobar a su rival durante el pesaje y en el cara a cara las amenazas estuvieron a flor de piel. Molina pesó 114.2, en tanto, Escobar hizo 115.6.

También estarán en acción Ernesto “El Destructor” Irías intercambiando metralla con Julio Bordas. Por obligación, Irías debe ganar por nocaut. Bryan Martínez retará a Miguel Corea. Brandon Parsson enfrentará a José Merlo, mientras que Brayan Parrson debutará contra Francisco Mejía en la apertura del telón del evento.