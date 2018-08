Selección sub-12 debuta con triunfo categórico

Los niños de la selección sub-12 de beisbol de Nicaragua no solo consiguieron la victoria ante República Dominicana con pizarra de 8-3 en su debut en el Torneo Panamericano de la categoría, sino que lo hicieron de una forma tan categórica que esas señales enviadas ayer despiertan muchas esperanzas sobre lo que pueden lograr en este torneo, al que viajaron con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores para clasificar al mundial del próximo año y de ser posible conquistar una medalla.

La figura del triunfo nicaraguense fue Tito Martínez, quien como lanzador lució inmenso y como bateador exhibió su tacto y poder. Martínez maniató a los dominicanos y en cuatro episodios solo permitió tres hits, otorgó una base por bolas y no permitió carreras, pero lo más sorprendente fue que de los 12 outs que sacó 11 fueron ponches. El último bateador que enfrentó le conectó un roletazo por la segunda base, siendo este el único out que no completó por la vía de los strikes, en una presentación en la que demostró porqué f

ue escogido como el líder de la rotación de esta selección.

A la ofensiva, Martínez también mostró su utilidad y con un jonrón de dos carreras por el jardín central en el quinto episodio se unió a la fiesta de los bateadores nicas ante el picheo dominicano.

Prodcutivos

El combinado pinolero marcó cinco canotaciones en el tercer inning, sobresaliendo Ernesto Arostegui con un cañonazo impulsador de tres carreras; sumó otras dos en el quinto gracias al trancazo de Martínez y cerró su producción con una anotación en el séptimo. Los dominicanos intentaron reaccionar ante el bullpen nicaraguense pero su intento de rebelión fue insuficiente y terminaron cayendo 8-3.

Tras este categórico triunfo, producto de un picheo solvente y una ofensiva que mostró gran capacidad, la tropa nacional se enfrentará a las ocho de la mañan de hoy al representativo de Venezuela en busca de un triunfo que le permita fortalecer sus pretensiones de pasar a la siguiente ronda. El encargado de abrir ante los venezolanos será Jeral Bravo, otros de los muchachos más experimentados y talentosos del equipo.