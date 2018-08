Urbina: “No hemos descartado a Denis Espinoza”

El Club Deportivo Walter Ferretti viajó ayer a Costa Rica para afrontar como local el partido de vuelta de los cuartos de final de Liga Concacaf ante el Tauro FC de Panamá, a realizarse en el estadio Eladio Rosabal Cordero de Heredia. En el encuentro de ida, que quedó 3-1 a favor de los panameños, los rojinegros tuvieron las bajas sensibles del lateral izquierdo Rafael De Almeida, expulsado al minuto 32 y del portero Denis “El Pulpo” Espinoza, quien salió lesionado por molestias en la rodilla derecha y fue sustituido por Jadzeel Mendoza.

Pese a que la lesión de Espinoza en un principio pareció grave, el técnico del Ferretti, Henry “Huesito” Urbina, no ha desechado del todo la idea de que “El Pulpo” pueda regresar para el partido de vuelta en Costa Rica. “Denis está mejorando mucho y no descartamos que tenga acción en el partido de vuelta en suelo tico. No hemos descartado a Denis, pero primero tenemos que evaluarlo entre hoy (ayer) y mañana (hoy) durante los entrenamientos. Debemos observar con cuidado cómo va evolucionando y dependiendo de lo que veamos y de cómo se sienta él, tendríamos la alternativa de poder usarlo”, asegura Urbina.

En el caso del lateral izquierdo Rafael De Almeida, el entrenador de los capitalinos asegura que buscarán cubrir su ausencia con Jorge Melbour, un central que está iniciando en el equipo y que según Urbina posee bastante fortaleza en la defensa y tendrá la oportunidad de abrir como titular en el encuentro de vuelta ante el Tauro FC. “Almeida es un jugador muy importante por su experiencia en el club y también porque es un líder en la defensa, por eso decir que lo vamos a suplir en su totalidad es imposible, pero tenemos a Melbour, un jugador que nos puede dar buenos resultados”, expresó Urbina.

Atacar será la clave

Por otro lado, el timonel de los capitalinos asegura que para afrontar el partido de vuelta y tratar de remontar el marcador adverso, los entrenamientos estarán enfocados en fortalecer el ataque y mejorar en la recuperación de los balones. “Estamos buscando un poco de desequilibrio poniendo en punta a jugadores que nos permitan tener muchas opciones para lograr quedar frente al marco”, menciona Urbina.

“En el partido de ida ante el Tauro influyeron muchos factores, primeramente el terreno, que no lo pudimos identificar antes del encuentro por las condiciones de la cancha. No nos permitieron hacer el calentamiento y prácticamente llegamos a jugar de manera directa a una cancha que desconocíamos. Considero que otro factor que influyó en la ida fue el arbitraje”, destacó Urbina, quien confía en que sus muchachos harán un gran trabajo mañana.