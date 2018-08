Elna Dixon: “Venimos con una selección mermada”

La selección femenina de futbol jugará hoy (8:00 a.m.) su último encuentro correspondiente al torneo clasificatorio al Premundial de Futbol Femenino, enfrentando a El Salvador. La Azul y Blanco femenil llega a este encuentro sin posibilidades matemáticas de clasificar al Premundial de Concacaf, que se realizará en Estados Unidos, como consecuencia de acumular dos derrotas en dos juegos y tener una diferencia de goles de -7.

Para la entrenadora de las pinoleras, Elna Dixon, los problemas físicos le han pasado factura a la selección nacional femenina. “Considero que el poco tiempo de recuperación entre un torneo (Juegos Centroamericanos de Barranquilla) y otro (Clasificatorio al Premundial) y la realización de una final de equipos de primera división femenino entre ambos eventos influyó en nuestro desempeño. Tanto trabajo dejó a las jugadoras desgastadas. Costa Rica, por ejemplo, vino al torneo con una selección diferente a la de Barranquilla, mientras que nosotras venimos con una selección mermada. Al final se hizo un esfuerzo grande por estar aquí, tuvimos que conseguir una visa en Costa Rica un día antes de viajar, es cierto que nada sirve como justificación, pero en ocasiones hay factores adversos. Eso sí, creo que hay trabajo por delante”, señaló Dixon.

No están al 100%

Respecto a las ausencias de las hermanas Sheyla y Yesenia Flores y las legionarias Ana Kate y Jaclyn Gilday, Dixon mencionó que “estos tipos de torneos están muy juntos, necesitás tener una preselección de 50 jugadoras por lo menos, para poder competir al mejor nivel. Nosotras no tenemos una preselección de esa cantidad y encima tuvimos el problema de no contar con la experiencia de Ana Kate, la entrega de Jaclyn Gilday y el aporte de las Flores. A las bajas de estas jugadores debemos sumar jugadoras que no tenemos al 100% como el caso de Kesly, Diana, Alis y Yansi, es decir, venimos con una selección mermada. A pesar de todo esto intentamos trabajar lo mejor posible cumpliendo con este compromiso, no con los resultados que deseábamos, pero sí con la disposición de trabajar y mejorar”, afirmó la entrenadora.

Cabe recordar que Nicaragua perdió 4-0 ante Panamá en su debut en el clasificatorio, posteriormente la Azul y Blanco perdió su segundo encuentro ante su similar de Costa Rica con marcador de 4-1, quedándose sin posibilidades de clasificar al Premundial de Concacaf.