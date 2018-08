García quiere noquear a Porter

Una semana antes del esperado duelo entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez, hay un combate que ha llamado mucho la atención de los fanáticos al deporte de los puños y es el que van a disputar en Brooklyn, Nueva York, los excampeones Danny García y Shawn Porter por el vacante cetro wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

Conforme se acerca la hora de la batalla y prácticamente con muy pocos días de ajuste, García se dijo motivado no solo por recuperar la faja verde y oro del CMB, sino por la posibilidad de ser el primer hombre capaz de noquear a Porter, quien solo tiene derrotas por puntos ante Kell Brook y Keith Thurman, ambos peleadores de mucha calidad.

“He noqueado a muchos rivales por primera vez en sus carreras, la verdad no me sorprendería si noqueo a Shawn Porter por primera vez”, dijo García a los medios presentes durante un entrenamiento que ofreció esta semana en su natal Filadelfia. “Cuando te metes al ring conmigo no es como con los demás, no es lo que esperabas, es una sacudida muy dura”, añadió.

García viene de noquear a Brandon Ríos en febrero, pero antes cayó con Keith Thurman y perdió el cetro wélter del CMB que hoy pretende recuperar. Porter viene de ganar a Andre Berto y Adrián Granados después de haber caído también con Keith Thurman.

“Esta es otra oportunidad para convertirme en cuatro veces campeón y eso me emociona. Siento que el título del CMB nunca dejó de ser mío, así que estoy listo para reclamarlo”, recalcó García, que en su momento llegó a formar parte de los 10 mejores libra por libra del mundo.

Confiado

“Mi misión es recuperar el campeonato, siempre seré un boxeador de élite, lleno los asientos y protagonizo grandes peleas, por eso Shawn me buscó después de que le gané a Brandon Ríos para buscar su momento de gloria”, aceptó.

Acerca de Shawn Porter, su arsenal y la peligrosidad que representa, Danny no quiso restarle méritos.

“Shawn debe tener ciertos argumentos para haber llegado a este nivel, no solo fueron guerras, no voy a quitarle nada, espero al mejor Shawn Porter. En el boxeo dicen que mientras más tiras, más estarás abierto a recibir. El número de golpes tiene que ser efectivo y regularmente soy el boxeador más atinado y coloco los golpes más limpios, ese es mi estilo, aunque voy a estar preparado para 12 rounds intensos de cualquier estilo”, indicó el excampeón de peso superligero y wélter.