Nicaragua, ¿sede de la Serie del Caribe?

El viejo sueño de participar en la prestigiosa Serie del Caribe es ahora una realidad palpable, tanto como la manifiesta posibilidad de hasta albergar este evento de máximo nivel en ediciones posteriores. Esto según el acuerdo de integración firmado por el representante de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, y los presidentes de las Ligas Profesionales de Nicaragua, Colombia y Panamá, en la Primera Convención de la CBPC.

De acuerdo con Ajax Delgado, quien participó en la reunión como secretario de la Asociación Latinoamericana de Beisbol Profesional (ALBP), con su integración a la Confederación del Caribe, Nicaragua, Colombia y Panamá adquirieron el derecho de ser sedes de la Serie del Caribe dentro de algunos años. “Ellos (Serie del Caribe) ya tienen definidas las sedes para las próximas cuatro ediciones. Luego de este período, uno de los tres nuevos miembros podrá albergar la Serie del Caribe”.

​Según una publicación de la página de las Grandes Ligas en español, con fecha del pasado mes de febrero, la Serie del Caribe se jugará en Barquisimeto, Venezuela, en el 2019; en Puerto Rico en el 2020; en Mazatlán, México, en el 2021 y en República Dominicana en el 2022. De concretarse la señalado por Delgado, Nicaragua, Colombia o Panamá tendrían la posibilidad de albergar la edición del 2023.

Asimismo, Ajax señaló que la Confederación del Caribe considera que tanto Nicaragua, como Colombia y Panamá tienen estadios de buen nivel para ser anfitriones de la Serie del Caribe. Es importante recordar que en Managua se cuenta con el Estadio Nacional Dennis Martínez, inaugurado en el 2017; en Barranquilla está el estadio Edgar Rentería, abierto al público este año; y en Panamá existe el Estadio Nacional Rod Carew, que en su historia ha albergado Juegos Centroamericanos y torneos preolímpicos.

De acuerdo con el dirigente, la Confederación del Caribe realizará en los próximos meses una serie de visitas técnicas a los tres nuevos países miembros, para reunirse con los directivos de sus respectivas ligas profesionales.

Serie Latinoamericana de mantiene

“Es innegable que la Asociación Latinoamericana de Beisbol Profesional ha sido la base principal que nos ha llevado a tener estos acuerdos con la Confederación del Caribe”, dijo Delgado cuando fue consultado sobre el futuro de la Serie Latinoamericana, torneo del cual aseguró que “se mantendrá como hasta ahora, es más, días atrás dimos a conocer las sedes para las próximas ediciones hasta 2023. Eso sí, para la Serie Latinoamericana del 2020 en Panamá, la Confederación del Caribe aunada con la Asociación Latinoamericana va a rectorar el torneo, eso significa que habrá ciertos ajustes en las medidas técnicas y de otros factores”.

El equipo campeón de la Serie Latinoamericana, de ser Nicaragua, Colombia o Panamá, se convertiría automáticamente en el sexto competidor en la Serie del Caribe. En el caso de que ninguno de estos países se consagre campeón del torneo, y sí lo haga el representante de la Liga Veracruzana (México) o el de Argenina o el de Curazao, “ya existe un acuerdo privado con esos países que consiste en que aunque terminen como campeones no irán a la Serie del Caribe, pues no integran esa Confederación y México no puede contar con dos representantes. Entonces, el que mejor puesto ocupe entre Nicaragua, Colombia y Panamá, ese irá al prestigioso torneo”, explicó Delgado.

Beneficios de la integración

“Este acuerdo de integración a la Confederación del Caribe es importante porque nos garantiza la cobertura total como un miembro de la Confederación, eso significa que vamos a ser protegidos por el acuerdo bilateral que tienen con las Grandes Ligas y con las Ligas Menores. Además, se podrá realizar convenios de cooperación entre los equipos de la Confederación con miras a elevar el nivel del beisbol.

Estadio Dennis Martínez, nominado para un juego de Grandes Ligas

Otra ventaja es que la MLB será más flexible a la hora que se soliciten permisos de peloteros y sobre todo que nuestra liga profesional gozará de mayor prestigio”, detalló Delgado, agregando que “otro beneficio es que se podrá optar el premio de la Serie del Caribe como cualquiera de los otros miembros”.