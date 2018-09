Estelí busca seguir perfecto

La tercera jornada de la Liga Primera de futbol nacional arranca esta noche (7:00 p.m.) con el duelo entre el Real Estelí y el Managua FC en el estadio Independencia de la ciudad norteña. Los estelianos llegan como líderes de la tabla de posiciones tras victorias en las dos primeras fechas del actual torneo Apertura 2018/2019, ante Juventus FC (2-1) y Real Madriz (4-0) respectivamente. Los capitalinos, por su parte, suman una victoria ante la UNAN-Managua (1-0) en la pasada jornada y tienen un juego pendiente contra el Walter Ferretti, duelo que no pudo jugarse en la primera fecha por los compromisos del club rojinegro en Liga Concacaf.

La jornada continuará el domingo 2 de septiembre con el duelo entre los campeones del pasado Torneo Clausura, Caciques del Diriangén, que enfrentarán a Real Madriz a las 3:00 de la tarde en el estadio Cacique Diriangén en Diriamba. Los diriambinos se ubican quintos en la tabla de posiciones con tres puntos luego de vencer el pasado miércoles al Chinandega FC con marcador de 3-1 y caer de manera sorpresiva ante el ART Jalapa en la primera fecha. Los chinandeganos, por otro lado, únicamente han sumado un punto producto de un empate 0-0 ante el Deportivo Ocotal.

El domingo a la misma hora, la UNAN-Managua visitará el estadio La Veranera donde se enfrentará al Chinandega FC. Para los universitarios esta debe ser la oportunidad de sumar su primera victoria del torneo y comenzar a ganar puntos para salir del fondo de la tabla que ocupa tras perder en las primeras dos fechas ante el Managua FC (1-0) y el Deportivo Ocotal (3-2). Los chinandeganos, por otro lado, llegan en mejor situación que la UNAN-Managua tras sumar un punto y colocarse en el sexto puesto de la tabla de posiciones con un empate y una derrota.

La tercera jornada la completará el duelo entre el ART Jalapa y el Juventus FC, los jalapeños han dado la sorpresa en las primeras dos fechas, pues suman cuatro puntos gracias a su gran triunfo contra los Caciques y un empate frente al Real Madriz. El Juventus, por su parte, es uno de los tres conjuntos que hasta la fecha no suma puntos en el torneo, pues perdió en la primera fecha ante el Real Estelí y la jornada 2 no la jugó por los compromisos del Walter Ferretti a nivel internacional.

Caso Ferreti

El Club Deportivo Walter Ferretti, que esta semana concluyó su participación en Liga Concacaf con la eliminación ante el Tauro FC con global de 7-1, no debutará en el torneo Apertura de Liga Primera hasta la cuarta fecha, cuando enfrente al Chinandega FC en el estadio Olímpico del IND. Según Liga Primera, los encuentros que los rojinegros no han podido disputar aún no tienen fecha de reprogramación.