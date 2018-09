Yanquis se refuerzan con McCutchen

Los Yanquis no se rinden. Acaban de sumar a Andrew McCutchen de los Gigantes y en el último mes también agregaron a Zach Britton, J.A. Happ y Lance Lynn. Los Yanquis no se rinden porque no pueden rendirse. No cambiaron de mánager el año pasado tras quedarse a un juego de ir a la Serie Mundial simplemente para ver a esta temporada terminar la primera semana de octubre. No trajeron a Giancarlo Stanton pensando que lo máximo que podían hacer era llegar al Juego de los Comodines de la Liga Americana.

Brian Cashman, el gerente general del equipo, pensó que les podía ir mejor con Aaron Boone que con Joe Girardi. Así que Cashman no solo hizo una apuesta grande en Boone, que nunca había dirigido en ninguna parte. Cashman también hizo una apuesta bien grande en él mismo.

Cashman no hubiese cambiado de piloto si creía que a los Yanquis les iba a ir peor con Boone. Y la cuestión es que tienen mejor récord esta temporada y una buena posibilidad de ganar 100 juegos a pesar de las lesiones de Aaron Judge, el dominicano Gary Sánchez y Didi Gregorius. Pero al menos que los Medias Rojas sufran un colapso épico, ellos van a ganar la División Este de la L.A. por primera vez desde el 2012.

A jugarse la vida

Así, el equipo que Cashman armó para ganarlo todo, tendrá que jugarse la vida en el Juego de Comodines y, si avanzan, en la Serie Divisional contra los Medias Rojas.

Los Yanquis no se rinden. No pueden rendirse. No pueden darse el lujo de quedar fuera en el Juego de Comodines, o incluso en la Serie Divisional, después de lo lejos que llegaron en el 2017.

No fue hace mucho tiempo que Cashman se refirió a los dos muchachos que tiene en el cuadro, el venezolano Gleyber Torres y el dominicano Miguel Andújar, como “los cohetes para potenciar la nave espacial que armamos”. Pero debido a las lesiones, y también porque los Medias Rojas se han escapado, Cashman tuvo que seguir reforzando su nave espacial a la carrera: Happ, Britton, Lynn, y ahora McCutchen. A Judge le fracturaron la muñeca hace más de un mes. Pensaban que volvería en tres semanas, pero puede que se tome seis o más.

Los Medias Rojas van a ganar la División Este. Pero los Yanquis creen que pueden medirse con cualquiera cuando cuentan con Stanton, Judge, Gregorius, Sánchez, Torres, Andújar y McCutchen en el mismo lineup. Creen que si pueden vencer a los Atléticos, o a los Astros, pueden dominar a los Patirrojos en la SDLA como lo hicieron con los Indios el año pasado.