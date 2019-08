“No lo dejaré en paz”

Desde Alemania



Una vez que el pesaje quedó atrás y que José “Quiebra Jícara” Alfaro con ciertas dificultades marcó 135 libras, comió fuerte en busca de recuperase después de las restricciones naturales y habló sobre la pelea de esta tarde con ese optimismo y seguridad que lo caracteriza.



“Mi objetivo es ejercer la mayor presión posible. No lo voy a dejar en paz. Para eso me he preparado acuciosamente, tanto en el aspecto físico como en mejoramiento de habilidades”, apuntó.



¿Así que vas a saltar sobre él como un tigre desde que suene la campana?

“Presionaré, pero sin precipitarme. No quiero ser afectado por la voracidad de buscar el nocaut lo más pronto posible. Él no es campeón y tendrá que ser ofensivo buscando el título. Yo estaré listo para aplicar contragolpes, algo sobre lo que hemos trabajado mucho”.



¿Hay algo que te preocupe al momento de analizar lo que puede pasar en el cuadrilátero?

“No, nada me perturba. Estoy confiando en la victoria. Para eso estoy aquí. No he perdido la Nochebuena en casa ni el fin de año para fallar en este momento cumbre. Sueño despierto pensando en aprovechar esta oportunidad de ser Campeón Mundial y ese estímulo te impulsa a crecer”.



¿Qué piensas hacer si él decide realizar con habilidad una pelea elusiva y te exige excederte en movilidad?

“No podrá lograr eso. Uno de los trabajos que hemos hecho con más intensidad es cerrarle las salidas a Singwancha. Él no podrá estar moviéndose con impunidad hacia los lados, porque se va encontrar con mis golpes”.



Existe el peligro de desgastarse si se aplica una frecuencia muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado con eso.



“No cuando tus reservas físicas son suficientes”.



¿Qué tan fuertes están tus piernas?

“Fuertes y rápidas. Esto de la agilidad para moverse es clave cuando andas buscando como arremeter con autoridad”.



¿Serás disciplinado con las orientaciones de Gustavo Herrera o te dejarás llevar por tu temperamento agresivo?

“Esta pelea la hemos planificado paso a paso, golpe a golpe, y tengo que ser disciplinado. La confianza es fundamental y es lo que me sobra. Confío en mis puños y no le voy a fallar a la confianza que me tienen en Nicaragua”.



José Alfaro está rebosante de optimismo. Él pretende ser el octavo nicaragüense obtener un Campeonato Mundial de boxeo. Lo hemos visto trabajar allá y aquí y sabemos que se encuentra en óptimas condiciones.