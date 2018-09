Marcos Caballero podría dirigir al “Chocolatito”

Este domingo me comuniqué con don Marcos Caballero para preguntarle directamente sobre la información que un amigo de Coachella me contó, pero el entrenador no confirmó nada. Eso sí, la fuente con la que conversé me aseguró que al “Chocolatito” se le ha visto preparándose en el gimnasio Lee Espinoza, mismo sitio donde se adiestran los hijos de don Marcos, Randy, Rommel y Ryan Caballero.