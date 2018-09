Messi admite que le sorprendió que Cristiano dejara el Real Madrid

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, afirmó este lunes en una entrevista con la emisora Catalunya Radio que le "sorprendió" la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid para fichar por la Juventus, antes de la actual temporada.

"Me sorprendió su decisión, no lo imaginaba fuera del Madrid, ni tampoco que se fuera a la Juventus", reconoció Messi.

"La salida de Cristiano hace de menos al Madrid y hace favorita a la Juventus para la Champions", apuntó, aunque subrayó la enorme calidad que todavía tiene el equipo blanco.

El argentino y el portugués se han disputado en la última década el título honorífico de mejor futbolista del mundo. Cada uno conquistó cinco Balones de Oro.

Después de tres temporadas en las que el Real Madrid ganó la Liga de Campeones, Messi siente que ha llegado el momento de que el Barça reconquiste el trono europeo, al que no llega desde 2015.

"Venimos de tres años seguidos quedándonos fuera en cuartos. La última fue la peor de todas por el resultado y por cómo se dio el resultado. Es a lo que tenemos que apuntar, hay equipo para luchar por esa competición", aseguró, recordando la remontada sufrida a manos de la Roma en el pasado curso.

Sobre sus compañeros del Barça, dijo que el uruguayo Luis Suárez "aporta muchísimo" por lo activo que es en el terreno de juego: "Siempre es una opción, que se desmarca, que presiona, que contagia".

Otra figura sudamericano ha aterrizado esta temporada en el Camp Nou, el chileno Arturo Vidal. "Jugadores como Arturo son importantes tenerlos dentro de un plantel. El fútbol pasa por lo táctico, lo físico. Es bueno contar con jugadores así", afirmó.

Messi, que tiene 31 años, fue preguntado por sus planes para el futuro.

"No creo que esté jugando con 40 años. No he pensado qué hacer cuando no esté jugando. No lo sé, sinceramente, y no sé dónde terminaré. Cuando llegue el momento, ya encontraré algo que me llene", afirmó, puntualizando que sus planes son continuar viviendo en Barcelona, la ciudad donde ha pasado gran parte de su vida y donde están creciendo sus hijos.